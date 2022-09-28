الرياض:استضافت النسخة الثانية عشرة من قمة اي دي سي للرؤساء التنفيذيين لتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية 400 مشاركا من قادة قطاع التكنولوجيا وتقنية المعلومات يومي 19 و 20 سبتمبرفي فندق فيرمونت الرياض، وتضمن برنامج المؤتمر الذي انطلق تحت شعار "تسريع الرحلة نحو العالم الرقمي" العديد من حلقات النقاش والعروض التقديمية حول افضل الاستراتيجيات لمواكبة التحول الرقمي السريع الذي تشهده المملكة.

وتخلل الحدث عرض تقديمي لنيل هاربيسون، اول انسان آلي بشري في العالم الذي طور تقنية تمكنه من الرؤية بالأشعة فوق البنفسجية بفضل هوائي متصل بدماغه ويساعده على إدراك الضوء وتمنحه حواسًا اضافية تمكنه من"سماع" الالون من خلال الاهتزازات مما نال إعجاب المشاركين.

"على مدار 12 عامًا ، شكلت قمة الرؤساء التنفيذيين لقطاع تقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية منصة موثوقة تربط مديري تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الرائدين من القطاعين العام والخاص لمناقشة وتباحث التطورات التي تسهم في نمو قطاع التكنولوجيا في المملكة." قال حمزة نقشبندي ، نائب الرئيس المساعد لشركة اي دي سي للمملكة العربية السعودية والبحرين. "هذا العام ، اسعدنا استضافة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كشريك حكومي لتسليط الضوء على انجازات الوزارة بينما تواصل المملكة تحولها السريع نحو الاقتصاد الرقمي تماشيا مع أهداف رؤية 2030”.

افتتح ستيفن فرانتزين نائب الرئيس لشركة اي دي سي في اوروبا، الشرق الاوسط وافريقيا المؤتمر بكلمة رئيسية تحت عنوان استراتيجيات التكنولوجيا نحو العالم الرقمي، وحث فرانتزين بدوره الشركات والمؤسسات على الاستجابة

للمتغيرات السريعة التي يشهدها العالم بتبني نهج رقمي لزيادة المرونة في تقديم الخدمات.

وقال فرانتزين: "تتسارع الشركات نحو الرقمنة لزيادة المرونة في نماذج العمل والخدمات كما استثمرت الشركات في مبادرات لتوفير تجربة جديدة لعملاءها وفي بناء منظومة عمل رقمية ونماذج عمل متطورة مما يعني ان الرحلة نحو التحول الى شركات مستقبلية قد انطلقت.وللوصول الى تكوين شركات مستقبلية، لا بد من العمل على انشاء تطبيقات وبنى تحتية سحابية، ومنصات رقمية تعمل بالذكاء الاصطناعي والعمل على تعزيز الاجراءات الوقائية المتطورة التي سوف تزيد من ثقة المستخدمين. ويجب ان ترافق هذه الرحلة نحو المستقبل، قوانين مرنة ومحفزة، كما انه على الشركات العاملة في مجال تقنية المعلومات تقديم حلول المناسبة لتلبة متطلبات هذه المرحلة".

تضمنت قمة اي دي سي للرؤساء التنفيذيين لتقنية المعلومات سلسلة من حلقات النقاش قدمها خبراء من قطاع تقنية المعلومات والتي قدمت إرشادات مباشرة حول تبني افضل الاستراتيجيات لتحسين الاداء الرقمي وتحفيز الابتكار داخل المؤسسة.

واستضاف جيوتي لالشانداني ، نائب رئيس مجموعة اي دي سي والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا جلسة نقاش تناولت ديناميكيات المستقبل الرقمي للمملكة العربية السعودية ، شارك فيها كل من:

• م. نايف شيشة ، مساعد نائب المحافظ للتخطيط والتطوير والرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

• يوسف السحيباني ، رئيس قسم المعلومات بشركة موبايلي

• جيسون روس ، رئيس قسم المعلومات ، جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا

• أيمن الحربي - مدير أول لتقنية المعلومات بشركة البحر الأحمر للتطوير وشركة أمال

اختتمت نسخة هذا العام من قمة الرؤساء التنفيذيين لقطاع تقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية يوم 20 سبتمبر بجوائز آي دي سي للتميز ، والتي كرمت جهود المديرين التنفيذيين الرائدين في مجال التكنولوجيا في المملكة العربية السعودية عبر ثلاث فئات: رئيس قسم تقنية المعلومات للعام، رئيس قسم أمن المعلومات للعام ، فئة السيدات في قطاع التكنولوجيا والأعمال.

وفاز عياد سليمان من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا بجائزة افضل رئيس قسم أمن المعلومات للعام كما وتاهل كل من توم جمالي من شركة (ALJ) , وأروى الحمد من شركة (سنابل للاستثمار) للتصفيات النهائية.

فاز يوسف عبدالله السحيباني من شركة موبايلي بجائزة افضل رئيس قسم المعلومات لهذا العام

اما المتأهلون للتصفيات النهائية عن الفئة هم محمد صالح الصقر (جامعة الملك خالد) وديفيندر مانرال (مجموعة العثمان القابضة). اما عن فئة المرأة في التكنولوجيا والأعمال فازت مها ابراهيم القرناس من شركة (زين السعودية)

وتأهلت الدكتورة ليلى بنت حمد عبدالرحمن القاسم (وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد) ومها بنت عبد الله المقرني (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) للتصفيات النهائية.

استضافة قمة الرؤساء التنفيذيين في المملكة العربية السعودية عددا من الرعاة والشركاء بمن فيهم:

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كشريك حكومي، IBM كشريك مضيف، SITE كشريك مغير اللعبة ، وTech Mahindra كشريك للتحول الرقمي،Red Hat كشريك تقنية المعلومات الذكية وCisco كشريك استراتيجي.

وانضم كل من AWS و Cloud 4C و Google Cloud و Riverbed و STC Solutions و UIpath و Software AG و Cequens و Microsoft كشركاء في القمة.

انضم Microfocus و Blue Prism و Fortinet و VMware و Nutanix و Mendix و SBM و AMD كشركاء بلاتينيين.

انضم كل من Kofax و Udacity و Nexthink و Crayon و CloudERA و Snowflake و Nahil Computers و HPE كشركاء في مجموعة التركيز التقني.

#بياناتشركات

- انتهى -

عن IDC

انترناشيونال داتا كوربورايشن (IDC) هي المزود العالمي الأول للدراسات و الابحاث والخدمات الاستشارية والمؤتمرات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأسواق التكنولوجيا. مع أكثر من 1300 محلل في جميع أنحاء العالم ، تقدم IDC خبرات عالمية وإقليمية ومحلية في التكنولوجيا بالإضافة لاتجهات الاسواق في أكثر من 110 دولة حول العالم. تساعد IDC مجتمع الاستثمار على اتخاذ القرارات الصحيحة بناء على دراسات معمقة للاسواق وتقارير محدثة مبنية على الابحاث الموثقة. تأسست IDC في عام 1964 ، وهي جزئ من مجموعة IDG، الشركة الرائدة في مجال الإعلام والأبحاث والفعاليات التكنولوجية في العالم. لمعرفة المزيد حول IDC ، يرجى زيارة www.idc.com . تابع IDC على Twitter على @IDC.

IDC في الشرق الأوسط وتركيا وافريقيا

تتواجد اي دي سي بمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا ، عبر شبكة من المكاتب في الرياض ونيروبي ولاغوس وجوهانسبرغ والقاهرة واسطنبول ، مع وجود مركز إقليمي في دبي. توفر خدماتنا رؤية محلية مع منظور دولي لتوفير فهم شامل للأسواق في هذه المناطق الديناميكية.تتميز خدمات الابحاث لدى IDC بالعمق والاتساق والنطاق والدقة. تعمل IDC في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا حاليًا مع أكثر من 130 محللًا واستشاريًا وشريكًا في المؤتمرات عبر المنطقة. لمعرفة المزيد حول IDC MEA ، يرجى زيارة www.idc.com/mea . يمكنك متابعة IDC MEA على Twitter على @IDCMEA .

للمزيد من المعلومات:

عبدالله عنايت

مدير العلاقات الإعلامية

W7Worldwide للاستشارات الاستراتيجية والإعلامية

00966555990258

a.inayat@w7worldwide.com