دبـي، الإمارات العربية المتحدة: انطلقت في واحة دبي للسيليكون، المدينة الحرة التكنولوجية المتكاملة-المنضوية تحت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، فعاليات "مهرجان البحيرة" Live@theLake مستعرضاً العديد من النشاطات والفعاليات الترفيهية والتجارب الاستثنائية لزوار وسكان مجتمع الواحة.

وقام الدكتور جمعة المطروشي، مدير عام واحة دبي للسيليكون بإطلاق المهرجان في احتفالية في مجمع دبي الرقمي بواحة دبي للسيليكون بحضور مسؤولين وموظفين ورعاة وشركاء المهرجان وأعضاء من مجتمع الواحة وشركاتها.

نمط الحياة الصحية أولوية

وخلال كلمته الافتتاحية قال الدكتور جمعة المطروشي: "نواصل في واحة دبي للسيليكون إطلاق المبادرات المجتمعية المتنوعة بهدف إبراز وتعزيز التجربة الاستثنائية للعيش والعمل والترفيه بالواحة، والتي تستنبط خصالها وروحها من إمارة دبي، الوجهة المثلى للعمل والعيش والترفيه عالمياً. تهتم "دييز"، السلطة التي تنضوي تحت مظلتها واحة دبي للسيليكون، بتحقيق اعلى مستويات التكامل المهني والمعيشي للشركات والافراد بما ينصب وينعكس في جودة الحياة ونمطها لكافة الفئات المرتبطة فيها. ومن هذا المنطلق أطلقت الواحة مهرجان البحيرة، الأول من نوعه في الواحة الذي يركز على تكريس نمط حياة صحي في مجتمع الواحة بالتركيز على اللياقة البدنية والنشاطات الرياضية والمنتجات الحرفية والإبداعية وتحقيق التوزان بين الحياة والعمل وتعزيز التوعية الصحية."

وأضاف المطروشي: "ان المهرجان يتماشى مع القيم المجتمعية والوطنية التي تعزز من الأواصر الأسرية والتفاعل المجتمعي ويثري المشهد السياحي والترفيهي في دبي بتجربة جديدة."

لياقة بدنية لكل الفئات العمرية

وتتنوع فعاليات المهرجان لتشمل مركز تحدي دبي للياقة، الذي ينطلق هذا العام من 29 أكتوبر وحتى 27 نوفمبر. ويقدم المركز نشاطات مجانية مفتوحة لتعزيز اللياقة البدنية لكل الأعمار، فيما يشهد المهرجان حصصاً تدريبية جماعية في الهواء الطلق للأطفال وممارسي اليوغا والبيلاتيس والرياضات الدفاعية.

توعية صحية مجتمعية

ويشمل المهرجان فعالية مجتمعية وطواف الدراجات الهوائية الداعم لمن يواجهن مرض سرطان الثدي والمتعافيات منه، وفعالية للركض بالتعاون مع مدرسة فيرنوس الدولية التي تتخذ من الواحة مقراً لها. كما يتضمن البرنامج سلسلة من العروض الترفيهية والفنية الحية، وسوقاً للحرف اليدوية والمشغولات الفنية، وطيفاً واسعاً من خيارات تناول الطعام وتذوق الأطباق من المطابخ العالمية.

لعشاق كرة القدم وفعالياتها العالمية

ويشهد المهرجان فعالية "قرية كرة القدم" العائلية التي توفر منطقة لحضور البث الحي لمباريات بطولة كأس العالم "FIFA" قطر 2022 على شاشات عملاقة وذلك في فندق "راديسون رد" – واحة دبي للسيليكون، بالإضافة إلى ألعاب إلكترونية وترفيهية تتمحور حول كرة القدم.

عطلة الشتاء

كما يتخلله فعالية "مهرجان الشتاء" في الواحة، والتي تقدم نشاطات وألعاب متنوعة تواكب المناسبات الوطنية وموسم العطلات في ساحة عامة تتوسطها شجرة رقمية، وتتواجد فيها شخصيات محببة لدى الأطفال، وتقدم المتعة والمرح لكل أفراد الأسرة والأصدقاء.

ويتواصل المهرجان لأكثر من شهرين من 27 أكتوبر وحتى 30 ديسمبر 2022. ويمكن التعرف على أجندة الفعاليات اليومية لمهرجان بحيرة واحة دبي للسيليكون على الرابط: www.liveatthelake.net.

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