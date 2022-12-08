حضور متألق لنخبة من أهم الشركات والمصممين الإماراتيين

أحدث خطوط واتجاهات الذهب والمجوهرات العصرية والتراثية

الشارقة: انطلقت اليوم (الخميس) في مدينة خورفكان فعاليات معرض "جواهر الإمارات" الذي ينظمه مركز إكسبو خورفكان للمرة الأولى بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة وبإشراف من مركز إكسبو الشارقة، مسجلاً حضوراً متألقاً لنخبة من أهم الشركات والمصممين الإماراتيين، إلى جانب أشهر العلامات المحلية المتخصصة في الذهب والفضة والألماس والأحجار الكريمة.

وحضر انطلاق فعاليات المعرض، سعادة شذى علاي النقبي عضو المجلس الوطني الاتحادي وسعادة عبدالله إبراهيم موسى عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وسعادة محمد أحمد الشحي وسعادة الدكتور سلطان محمد حسين الملا أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وسعادة خليل المنصوري مدير مركز إكسبو خورفكان، وسلطان شطاف مدير إدارة المبيعات والتسويق في مركز إكسبو الشارقة، حيث تجولوا في أقسام المعرض واطلعوا على ما تقدمه الجهات المشاركة من عرض متنوع لأحدث منتجات وخطوط الموضة من الذهب والمجوهرات، كما التقوا عدداً من المصممين والمصممات الإماراتيين، واستمعوا منهم إلى شرح حول أهم مشغولاتهم

الذهبية وتصاميمهم المبتكرة والتي تتماشى مع أبرز خطوط الموضة العالمية وتحافظ على التراث الإماراتي الأصيل.

وشهد الحدث في يومه الأول إقبالا لافتاً من الزوار للاطلاع على مشغولات العارضين التي تنوعت بين الحلي والمجوهرات ذات التصاميم التراثية والمصنوعة من الألماس والذهب واللؤلؤ والعديد من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة الأخرى والتي حملت كل منها بصمته الخاصة بأشكال وتصاميم فريدة وألوان بديعة مستوحاة من جمال الطبيعة والثقافة المحلية الإماراتية وتراثها العريق والتي عكست حرفية ومهارة صانعيها.

مرحلة جديدة

وأشار سعادة محمد أحمد الشحي إلى أن إمارة الشارقة دخلت بقوة مرحلة جديدة في صناعة المعارض معززة مكانتها الرائدة على الخارطة العالمية لهذه الصناعة، وهو ما يعكسه النمو الملحوظ في أجندة الفعاليات التي تشهدها الشارقة والتي تضم عدداً من أهم وكبرى المعارض المحلية والإقليمية والدولية والمتخصصة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والثقافية، مشيراً إلى أن تنظيم معرض جواهر الإمارات يأتي في إطار حرص غرفة تجارة وصناعة الشارقة على دعم صناعة وتجارة الذهب والمجوهرات في إمارة الشارقة والتي تعد مركزاً رئيسياً في سوق المجوهرات على المستوى الإقليمي، وهو ما يجسده تنامي عدد الشركات المتخصصة في صياغة وصناعة وتجارة الذهب المسجلة لدى غرفة الشارقة والتي بلغت 425 شركة، مشيداً بما يقدمه المشاركون بالحدث من عرض متنوع ومتميز لأحدث التشكيلات والابتكارات في مجال المجوهرات وآخر خطوط الموضة والتصاميم التراثية والمعاصرة.

إنجازات رائدة

من جانبه قال سعادة سيف محمد المدفع: يسعدنا نقل تجربة الإنجازات والنجاحات الرائدة للمعارض المتخصصة بقطاع الذهب والمجوهرات التي ينظمها مركز إكسبو الشارقة إلى مدينة خورفكان، وذلك في

إطار استراتيجية المركز الرامية إلى تنشيط وتعزيز زخم قطاع المعارض في المنطقة الشرقية ورفدها بفعاليات نوعية ومتخصصة قادرة على تحقيق قيمة مضافة لاقتصاد المنطقة الشرقية لإمارة الشارقة والمساهمة بقوة في دعم قطاعات التجارة والسياحة، مشيراً إلى أن معرض جواهر الإمارات إلى جانب دوره في إتاحة الفرصة لزواره لاقتناء كل ما هو متميز وجديد في عالم المجوهرات، فإنه يشكل إضافة مهمة لجهود إكسبو الشارقة نحو تعزيز صناعة الذهب والمجوهرات في الدولة، ولا سيما أن هذه الصناعة تحتل مكانة مهمة في أنشطة التجارة الخارجية للدولة، إذ تستحوذ تجارة الذهب على أكثر من 29% من إجمالي الصادرات الوطنية غير النفطية.

منصة تسوق متميزة

إلى ذلك أشار سعادة خليل المنصوري إلى أن معرض "جواهر الإمارات" يشكل منصة تسوق متميزة للجمهور خاصة وأنه يتضمن العديد من العروض الحصرية والتخفيضات التي تقدمها الشركات العارضة على أحدث تشكيلات المجوهرات الفاخرة والساعات الفريدة والأحجار الكريمة والمشغولات الذهبية والماسية، مشيراً إلى أهمية المعرض في توفير الدعم والرعاية وتشجيع المواهب الإماراتية الشابة ورواد الأعمال العاملين في قطاع الذهب والمجوهرات، حيث يشكل الحدث مساحة مهمة لهم للظهور بقوة وإبراز مواهبهم وإبداعاتهم إلى جانب الاطلاع على تجارب العارضين الكبار في هذه الصناعة والتواصل معهم من أجل تبادل الخبرات وصقل مهاراتهم.

جناح خاص للعطور

وتتألق أروقة المعرض الذي تتواصل فعالياته حتى 11 ديسمبر الجاري ببريق الألماس والأحجار الكريمة واللآلئ، وأحدث خطوط واتجاهات الذهب والمجوهرات العصرية والتراثية ليقدم لزواره على مدار أربعة أيام مجموعة واسعة وفريدة من المجوهرات ذات التصاميم الراقية والمبتكرة، التي تحاكي أذواق الزوار وتخطف قلوبهم وأنظارهم بسحرها المميز وبجودتها العالمية وأسعارها التنافسية، كما يتضمن المعرض الذي يواصل

استقبال زواره يومياً من الساعة الثالثة ظهراً وحتى العاشرة مساء، جناحاً خاصاً للعطورات يضم أهم الشركات والمتاجر المتخصصة في العطور والبخور والعود.

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