أبوظبي : تنظم وزارة الداخلية وأكاديمية ربدان بالتعاون مع مجموعة أدنيك النسخة الأولى من قمة أبوظبي العالمية للأمن المستدام 2026، المصاحبة للمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر (آيسنار 2026)، خلال الفترة من 19 إلى 21 مايو 2026 في مركز أدنيك أبوظبي.

وتمثل القمة منصة دولية جديدة أُطلقت استجابة للتحولات المتسارعة التي يشهدها المشهد الأمني العالمي، والحاجة المتزايدة إلى تعزيز التعاون الدولي وبناء منظومات أمنية أكثر مرونة واستدامة. وتهدف القمة إلى جمع نخبة من صُنّاع القرار وقادة الأمن والخبراء في العالم لمناقشة مستقبل الأمن واستشراف التحديات الناشئة، وتطوير حلول مبتكرة تدعم الجاهزية المؤسسية والاستدامة الأمنية.

وتتضمن القمة برنامجاً متكاملاً يشمل كلمات رئيسية لمسؤولين وخبراء دوليين، وجلسات نقاشية استراتيجية، وطاولات مستديرة مغلقة، وأوراقاً بحثية، وورش عمل تطبيقية، ما يوفر منصة شاملة للحوار وتبادل المعرفة وتعزيز التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص.

ويتوقع أن تشهد القمة مشاركة واسعة من مسؤولين حكوميين وقيادات أمنية وخبراء وممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات أكاديمية من مختلف دول العالم، ما يعكس الطابع الدولي للقمة ودورها في تعزيز الحوار والتعاون لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة.

وقال سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية، رئيس اللجنة المنظمة العليا لمعرض «آيسنار»: «تجسد قمة أبوظبي العالمية للأمن المستدام رؤية دولة الإمارات في تعزيز التعاون الدولي وتبني نهج استباقي لمواجهة التحديات الأمنية المتغيرة. وتوفر منصة مهمة تجمع القيادات والخبراء من مختلف أنحاء العالم لتبادل المعرفة وتعزيز التكامل وتطوير منظومات أمنية أكثر جاهزية واستدامة».

وأشار سعادة الريسي أن قمة أبوظبي العالمية للأمن المستدام تعكس التزام وزارة الداخلية بتعزيز الشراكات الدولية والاستثمار في المعرفة والابتكار كركيزة أساسية لضمان أمن المجتمعات واستقرارها.

وأكّد سعادة جيمس مورس، رئيس أكاديمية ربدان، أن إطلاق قمة أبوظبي العالمية للأمن المستدام خطوة استراتيجية نحو توفير منصة دولية للحوار وتبادل الخبرات في مجالات الأمن والجاهزية.

وأضاف سعادة مورس: «تعكس هذه القمة التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون الدولي ودعم تطوير منظومات أمنية قادرة على مواكبة التحديات المتغيرة، بما يسهم في تعزيز الجاهزية والاستدامة على المستويين الوطني والدولي».

وقال سعادة حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: «يواصل معرض (آيسنار) ترسيخ مكانته بوصفه المنصة الأكثر موثوقية في المنطقة لرسم ملامح مستقبل الأمن. ويتوقع أن تسهم قمة أبوظبي العالمية للأمن المستدام في استكمال دور معرض (آيسنار 2026) من خلال توفير منصة تجمع القيادات الأمنية من مختلف أنحاء العالم لمناقشة أبرز التحديات في مجالات الأمن والمرونة في التعامل مع المخاطر، وتعزيز التعاون والابتكار».

تركز الجلسات في اليوم الأول من القمة، على الحوكمة المرنة المدعومة بالتكنولوجيا والتأهب الوطني لحالات الطوارئ، حيث تستكشف سبل دمج التقنيات المتقدمة وتحليلات البيانات والمنصات الرقمية لتعزيز عمليات اتخاذ القرار والحد من المخاطر وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات.

وتضمن جلسات اليوم الثاني ورش عمل تتناول مستقبل العمل الأمني وثقة المجتمع، حيث تركز النقاشات على استخدام التقنيات الشرطية المبتكرة وتقاطعها مع استراتيجيات التفاعل المجتمعي والاعتبارات الأخلاقية، ما يسهم في ترسيخ مبادئ الثقة والعدالة والشمولية في ممارسات إنفاذ القانون.

ويسلط برنامج القمة الضوء في اليوم الثالث والختامي على موضوع الابتكار في بناء قدرات أنظمة الطوارئ، فيتناول تحديث أطر التعامل مع حالات الطوارئ والأزمات، وتدريب فرق الاستجابة الأولية باستخدام أدوات متقدمة، ودمج التقنيات الناشئة لتوزيع أفضل للموارد والتكيف مع التحديات العالمية المتغيرة.

وتجسد قمة أبوظبي العالمية للأمن المستدام الدور المتنامي لإمارة أبوظبي كمركز عالمي للحوار والتعاون في مجالات الأمن والجاهزية، وتعكس دور أكاديمية ربدان كمؤسسة أكاديمية متخصصة تسهم في تطوير المعرفة وبناء القدرات وإعداد القيادات في مجالات الأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات.

للمشاركة في القمة، زوروا: (https://registration.xporience.com/registration/?badge_name=visitor&token=9TeKNleiRyXxsZa).

