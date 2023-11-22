القاهرة، جمهورية مصر العربية: تشهد القاهرة فعاليات المعرض الدولي للزجاج المقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات خلال الفترة من 7-10 ديسمبر 2023 برعاية المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة – الراعي الاستراتيجي للمعرض، ويقدم المعرض المنتجات والتقنيات الأكثر حداثة في قطاع صناعات الزجاج، من خلال الشركات العالمية والمحلية الكبرى المشاركة بالمعرض.

ويتخذ المعرض الدولي للزجاج اتجاهات تصاعدية ايجابية باعتباره الحدث التجاري الأكثر تميزا لخدمة صناعات الزجاج في مصر والشرق الاوسط والتي تشهد نمواً كبيراً في حجم الطلب التجاري على منتجات الزجاج.

المعرض الدولي للزجاج هو " الحدث التجاري الذي يجب التواجد به" لجميع المهتمين بصناعات الزجاج حيث تنشأ الشراكات الكبرى وتعقد صفقات الأعمال وتنطلق المشروعات التجارية؛ ويشكل المعرض مساراً واضحاُ لكبار منتجي الزجاج من جميع أنحاء العالم للاستفادة من النمو المطرد لقطاع التشييد والبناء بمصر والشرق الاوسط.

ويحفز المعرض الدولي للزجاج الزخم والنمو المتزايد بسوق التشييد والبناء بمصر والدول المجاورة من خلال تقديم أحدث المبتكرات والتطبيقات والحلول العملية للمشروعات الانشائية.

ويتميز المعرض الدولي للزجاج بقدرة مطلقة على اجتذاب الآلاف من المستثمرين ورجال الأعمال ومتخذي القرارات الاستثمارية والشرائية من مختلف أنحاء مصر إضافة إلى منطقة الشرق الأوسط.

وتزداد قيمة وأهمية المعرض الدولي للزجاج مع التوسعات العمرانية الضخمة التي تشهدها مصر، حيث يتم التخطيط لبناء 15 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع في السنوات المقبلة لاستيعاب الأعداد المتزايدة للسكان، على أن يتم تزويد تلك المدن بمرافق وخدمات عالية الجودة وتصميمات مبتكرة لتقليل الضغط على المدن القائمة وهو ما سيمثل فرصة سانحة للشركات العارضة بالمعرض لتقديم منتجاتها للقائمين على تلك المشروعات الكبرى.

ومن شأن المدن الخمسة عشر الجديدة قيد التخطيط أن ترفع إجمالي عدد المدن الجديدة في مصر إلى ثلاثين مدينة، حيث أن هناك خمسة عشر مدينة قائمة بالفعل في مراحل مختلفة من التطوير، وتحتاج تلك المدن جميعها الى أفضل جودة ممكنة من منتجات الزجاج.

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