الدوحة، قطر : حصل مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، على أربع جوائز ضمن جوائز غلوبال فاينانس لأفضل المؤسسات المالية لعام 2026. وقد حصل المصرف على جوائز أفضل بنك وأفضل مؤسسة مالية إسلامية في قطر، إلى جانب جائزتي أفضل بنك استثماري إسلامي وأفضل إدارة أصول إسلامية في العالم، مما يؤكد ريادته في تقديم الخدمات المصرفية والاستثمارية وخدمات إدارة الثروات محلياً وعالمياً.

وتستند هذه الجوائز على الأداء المالي القوي والمستدام للمصرف والتنفيذ المنضبط لاستراتيجية أعماله وتطويره المستمر لمنتجاته وخدماته تلبية لاحتياجات مختلف الشرائح والقطاعات. ففي عام 2025، حقق المصرف أرباحاً صافية بلغت 4.835 مليار ريال قطري، بزيادة بنسبة 5% عن العام السابق، فيما بلغ إجمالي موجودات المصرف 221.1 مليار ريال قطري، وبلغت ودائع العملاء 142.7 مليار ريال قطري. واستمراراً لهذا الإنجاز، حقّق المصرف نتائج قوية في الربع الأول من عام 2026، حيث بلغت الأرباح الصافية العائدة إلى المساهمين في المصرف 986 مليون ريال قطري عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2026. وارتفع إجمالي موجودات المصرف إلى 224 مليار ريال قطري، فيما واصلت موجودات التمويل وودائع العملاء النمو، بما يعكس مرونة وقوة نموذج أعمال المصرف. وحافظ المصرف على نسبة تكلفة إلى الدخل بلغت 17%، وهي الأفضل في القطاع المصرفي القطري.

ويواصل المصرف تعزيز مكانته من خلال محفظة متنوعة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والمصممة لتلبية الاحتياجات المتنامية للعملاء من الأفراد والشركات والمؤسسات. ويقدم المصرف مجموعة متكاملة من الحلول الاستثمارية والتمويلية، بما في ذلك الصكوك، وصناديق الاستثمار الإسلامية، والودائع وحلول الخزينة وأسواق رأس المال، مدعومة بقدرات قوية في مجال الاستشارات والتنفيذ عبر مختلف القطاعات والأسواق.

كما تعكس هذه الجوائز ريادة المصرف المستمرة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية والابتكار، مدعوماً بالإقبال المتزايد من العملاء على قنواته الرقمية. فقد بلغت نسبة استخدام الخدمات المصرفية عبر الجوال بين العملاء النشطين حوالي 90%، فيما تجاوزت عمليات تسجيل الدخول إلى تطبيق جوال المصرف 5 ملايين شهرياً، وارتفع إجمالي المعاملات المنفذة عبر التطبيق بنسبة 32%، مما يعكس الاعتماد المتزايد على المنظومة الرقمية للمصرف لتلبية الاحتياجات المصرفية اليومية للعملاء.

ويواصل المصرف تطوير تطبيق جواله الحائز على جوائز عالمية، والذي يوفر أكثر من 320 ميزة وخدمة، مما يتيح للعملاء إدارة حساباتهم بسهولة، والاستفادة من خدمات التمويل والاستثمار، وتنفيذ التحويلات المحلية والدولية، ومتابعة أنشطتهم المالية بأمان وكفاءة. كما سجل المصرف نمواً قوياً في المبيعات الرقمية وفتح الحسابات رقمياً، حيث تم إنجاز أكثر من 50% من مبيعات الخدمات المصرفية للأفراد وعملية فتح حسابات العملاء الجدد عبر القنوات الرقمية.

كما يواصل المصرف تعزيز خدماته المصرفية للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال مجموعة متكاملة من حلول التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والخدمات المصرفية لإدارة الأموال، والحلول الرقمية المصممة لتلبية الاحتياجات المتطورة للأعمال في قطر. ومن خلال منصة الخدمات المصرفية للشركات عبر الإنترنت وتطبيق المصرف للشركات، يمكن للشركات إدارة الحسابات والسيولة وخدمات الرواتب، وتنفيذ التحويلات المحلية والدولية، والاستفادة من مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية بكل سهولة وأمان وكفاءة. واستكمالاً لقدراته الرقمية، يوفر المصرف حلولاً متكاملة لقبول المدفوعات، وتوفير مدراء علاقة متخصصين، وحلولاً استشارية لمختلف القطاعات، بما يدعم الشركات ويسهم في النمو الاقتصادي في دولة قطر.

وتعليقاً على حصول المصرف على هذه الجوائز، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: "يسرنا الحصول على هذه الجوائز المرموقة من غلوبال فاينانس، والتي تعكس قوة استراتيجية المصرف، وأداءه المالي القوي، والتزامه المتواصل بتقديم حلول مصرفية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مدعومة بإمكانات رقمية متقدمة ونهج يركز على خدمة العملاء. وتعزز هذه الجوائز مكانتنا كأحد البنوك الإسلامية الرائدة إقليمياً وعالمياً، وتحفزنا على مواصلة المساهمة في تطوير القطاع المالي في قطر بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. إن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا تفاني والتزام فريق العمل ودعم مجلس الإدارة، إلى جانب ثقة عملائنا وولائهم للمصرف".

وتعد جوائز غلوبال فاينانس من أكثر الجوائز المرموقة عالمياً في القطاع المصرفي، وتُمنح تقديراً للمؤسسات المالية التي تثبت تميزها في الأداء والابتكار وخدمة العملاء والريادة عبر أسواق التمويل الدولية والإسلامية.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.qib.com.qa.

-انتهى-

#بياناتشركات