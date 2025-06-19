اجتمع أكثر من 300 مستثمر من المؤسسات والشركات العالمية مع ممثلين عن البورصات الخليجية السبعة ومع أكثر من 100 مؤسسة وشركة خليجية في مؤتمر HSBC لبورصات دول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في لندن هذا الأسبوع. ويأتي هذا الحدث وسط حالة عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي التي أثرت في إعادة تشكيل تدفقات رأس المال، حيث يتجه المستثمرون العالميون بشكل متزايد إلى منطقة الخليج بحثاً عن النمو المدفوع ببرامج الإصلاحات الاقتصادية والتطور المتزايد لأسواق رأس المال فيها.

هذا وقد ركزت المناقشات في المؤتمر، في عامه الرابع، على موضوع الجاذبية المتزايدة لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث تواصل المنطقة تسجيل رقم قياسي في عمليات الاكتتاب العامة الأولية، وتطور أسواق السندات السيادية وسندات المؤسسات والشركات، وتوسع المنصات الائتمانية الخاصة - وكل ذلك مدعوم باحتياطات مالية قوية وبرامج تحول اقتصادي متعددة السنوات. ويتزامن استمرار تحرير الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي وقيام حكوماتها بطرح برامج الخصخصة، في وقت يسعى فيه المستثمرون إلى تنويع استثماراتهم بعيداً عن التقلبات الاقتصادية العالمية.

ولقد حافظت أسواق رأس المال الخليجية على مرونتها خلال الربع الأول من العام، حيث ارتفعت عائدات عمليات الاكتتاب العامة الأولية بنسبة 33% مقارنة بالربع الأول من عام 2024، على الرغم من تباطؤ عمليات الاصدار عالمياً. ويُبرز التزام بورصة الكويت المستمر وتركيزها على أهمية ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسساتية (ESG) كأداة لدفع النمو، وعامل رئيسي في تقييم المخاطر التنظيمية والمالية.

وصرح أحمد المراد، رئيس الخدمات المصرفية للمؤسسات والشركات في الكويت، قائلاً: " في ضوء ما نشهده في توجه المستثمرين العالميين نحو اسواق مالية تتميز بالمرونة، فإن قوة الميزانية العمومية لدول مجلس التعاون الخليجي ومنظومة اسواقها المالية المتطورة تجعلها مركز هاماً لجذب رؤوس الأموال. وبصفتنا كأكبر بنك دولي في الدولة وقدرتنا على ربط المستثمرين العالميين بالفرص المتاحة في الكويت، فإننا نساهم في دعم تنمية دولة الكويت وتعزيز دورها كمركز مالي واستثماري رائد في منطقة الشرق الأوسط".

ولقد حضر مؤتمر بورصات دول مجلس التعاون الخليجي الذي نظمه بنك HSBC في لندن كلٌّ من السيد نعيم آزاد الدين، رئيس قطاع الشؤون المالية لبورصة الكويت، والسيدة نورة العبد الكريم، رئيس قطاع الأسواق في بورصة الكويت.

وفي كلمتها خلال المؤتمر، قالت السيدة نورة العبد الكريم، رئيس قطاع الأسواق في بورصة الكويت: "تؤكد بورصة الكويت من خلال مشاركتها في مؤتمرات الاستثمار الدولية والفعاليات المؤسساتية والمنتديات التعريفية، دورها المحوري في ترسيخ مكانة سوق رأس المال الكويتي كوجهة جاذبة للاستثمارات العالمية. كما تُسهم هذه المنصات في إبراز نقاط القوة التنافسية للسوق الكويتي، وتعزيز سمعته كمركز مالي يتميز بالشفافية والفعالية وذي أهمية إقليمية. كما تُتيح مثل هذه المناسبات فرصاً قيّمة لتبادل المعرفة والخبرات، واعتماد أفضل الممارسات العالمية، مما يُعزز ثقة المستثمرين، ويُعزز رؤيتنا لسوق مستدام يتماشى مع التوجهات الاقتصادية العالمية المتطورة."

ولقد قام بنك HSBC وللمرة الأولى هذا العام، بجمع خبراء استراتيجيات الاقتصاد الكلي في الأسواق الناشئة مع المشاركين من دول مجلس التعاون الخليجي في المؤتمر مع سعي المستثمرون في الأسواق الناشئة بزيادة حجم استثماراتهم في أسواق رأس المال الخليجية، مدفوعين بالتوقعات القوية للناتج المحلي الإجمالي مقارنةً بالأسواق الناشئة.

حول HSBC في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا

يعتبر بنك HSBC من أكبر المؤسسات المصرفية العالمية وأوسعها تمثيلاً وانتشاراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا من خلال وجوده في تسع بلدان عبر كافة أنحاء المنطقة وهي الجزائر والبحرين ومصر والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة. وفي المملكة العربية السعودية، يعتبر HSBC مساهماً بنسبة 31٪ في بنك الأول ومساهماً بنسبة 51٪ في بنك HSBC السعودي العربي للخدمات المصرفية الاستثمارية في المملكة.

وفي 31 ديسمبر 2024، وصلت قيمة أصول البنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا إلى 73 مليار دولار أمريكي.

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