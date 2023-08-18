تعريف 56 طالباً إماراتياً على كافة المجالات المتنوعة لقطاع السياحة في أبوظبي

البرنامج تضمن تعيين الطلاب بشكل متناوب لمدة خمسة أيام في فندق وهو ما أكسبهم مهارات في دعم العملاء والعمليات والإدارة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: احتفلت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي اليوم بتخريج 56 طالباً إماراتياً من برنامج "المخيم الصيفي – أجيال السياحة" لعام 2023، الذي امتد على مدار أسبوعين وقدم معلومات حول قطاع السياحة والضيافة في أبوظبي، حيث نجح المشاركون بتنمية مهاراتهم الأساسية في العمل الجماعي والقيادة، كما ساعدهم في اكتساب خبرة عملية. وبالإضافة إلى ذلك، فقد وفّر البرنامج للشباب نظرة شاملة حول هذا القطاع قدمها لهم مجموعة من أهم الخبراء في هذا المجال.

وأقيم حفل التخرج في منتجع وفلل السعديات روتانا، بحضور موزة عبيد الناصري، المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، شيخة النويس نائب الرئيس لإدارة علاقات الملاك في "روتانا"، حمد محمد آل سويدان مدير إدارة الرقابة والترخيص في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، موزة ذيب المنصوري مدير إدارة التوظيف في هيئة الموارد البشرية، نجلاء النهدي رئيس الموارد البشرية في شركة أبوظبي الوطنية للفنادق، والطلاب المشاركين في المخيم وأولياء أمورهم، بالإضافة إلى عدد من الشركاء وأصحاب المصلحة.

وتماشياً مع الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي، فقد أتاحت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عبر برنامج "المخيم الصيفي – أجيال السياحة" الفرصة للشباب الإماراتيين المهتمين باستكشاف قطاعي السياحة والضيافة في الإمارة الفرصة للتعرف على أبوظبي كوجهة سياحية وثقافية. كما قدم البرنامج للمشاركين فرصة العمل في أحد أفضل الفنادق في الإمارة، حيث اكتشفوا كافة الجوانب المختلفة للعمل في القطاع السياحي، وكيف يساهم في نمو وتطور اقتصاد الإمارة.

وحصل الشباب المشاركون في نهاية البرنامج على كافة المعلومات والخبرات اللازمة للعمل في قطاعي السياحة والثقافة وفهم دورهما المهم في تحقيق طموحات إمارة أبوظبي الاستراتيجية، وقدم لهم أيضاً المهارات المهنية القيمة وعزز من ثقتهم بأنفسهم لبداية حياتهم المهنية في هذا القطاع.

أشرف على برنامج "المخيم الصيفي – أجيال السياحة" 2023 مجموعة من الخبراء المتمرسين في هذا القطاع، حيث وفروا للطلاب معلومات مهمة حول القطاع وتواصلوا معهم لشرح تفاصيل وظائفهم المستقبلية. وقد زودت الفرصة التي حصل عليها الطلاب المشاركين بالعمل في أحد الفنادق الفاخرة بخبرة مباشرة في قطاع السياحة المتنوع والمتعدد الثقافات، وعرفتهم على مجموعة واسعة من فرص العمل المتاحة في هذا المجال.

وقال سعادة صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: "فخورون بطلابنا الذين كرسوا وقتهم للتعلم واكتشاف المزيد حول كافة جوانب قطاع السياحة في أبوظبي واكتساب خبرة عملية وشخصية مهمة من خلال برنامج "المخيم الصيفي – أجيال السياحة". يعد هذا البرنامج منصة فريدة لتنمية المواهب الشابة، ويضمن استعداد جيل جديد من المتخصصين لمواجهة التحدي المتمثل في ازدهار المشهد السياحي في أبوظبي. يجسد هؤلاء الشباب المستقبل الواعد للقوى العاملة الإماراتية، ونحن على ثقة من أن المعرفة والخبرة التي اكتسبوها خلال هذين الأسبوعين لا تقدر بثمن، وستكون ذات فائدة هائلة لهم عندما يتابعون حياتهم المهنية ويخبرون قصة إمارة أبوظبي للعالم".

وقدم البرنامج هذا العام مجموعة من الأنشطة المخصصة لتعزيز العمل الجماعي وتنمية المهارات العملية بين المشاركين. وزودت ورش العمل التي ركزت على مواضيع مثل دعم العملاء، الطلاب بمعلومات قيّمة لتساعدهم في تقديم خدمة استثنائية. ولزيادة فهم الشباب للقطاع، تم تنظيم رحلات ميدانية تعليمية إلى أبرز معالم ومناطق الجذب السياحي مثل متحف اللوفر أبوظبي، سي وورلد أبوظبي وقصر الحصن مما وفّر لهم تجربة لا مثيل لها.

وتنقل الطلاب خلال فترة عملهم التجريبي الذي استمر على مدار 5 أيام في 24 فندقاً -من فنادق الإمارة ذات 4 و5 نجوم - بين الأقسام المختلفة للفندق بما في ذلك الاستقبال وخدمات الطعام والمشروبات والمطبخ والترفيه والفعاليات. وقد وفرت هذه التجربة للطلاب فهماً شاملاً لكافة الجوانب المختلفة لقطاع الضيافة.

وكجزء من البرنامج، عمل المشاركون أيضاً على مشروعٍ جماعي تطلب منهم النظر في دراسة حالة واقعية متعلقة بالتحديات والثغرات التي يواجهها قطاع صناعة السياحة بما يتماشى مع رؤية أبوظبي 2030. وقُيّمت المشاريع من حيث الابتكار والإبداع واستخدام التكنولوجيا ومهارات الاتصال وسهولة التنفيذ. وقد قدم الفريق الفائز المكون من 11 مشاركاً في مشروعهم المتعلق بدراسة حال توطين القطاع وأهميته، وحصل الفريق الفائز على جائزة قيّمة قدمها لهم خلال حفل التخرج حمد آل سويدان مدير إدارة الرقابة والترخيص في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي وليلى رضوان العلي، رئيس قسم توطين القطاع وتطوير القدرات في الدائرة.

لمزيد من المعلومات حول برنامج "المخيم الصيفي – أجيال السياحة" التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني : https://dct.gov.ae/ar/what.we.do/tourism/industry.initiatives.emiratisation/tourism.youth.program.aspx

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لمحة حول دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي:

تتولى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي قيادة النمو المستدام لقطاعات الثقافة والسياحة والصناعات الإبداعية في الإمارة، كما تغذي تقدم العاصمة الاقتصادي، وتساعدها على تحقيق طموحاتها وريادتها عالمياً بشكل أوسع. ومن خلال التعاون مع المؤسسات التي ترسخ مكانة أبوظبي كوجهة أولى رائدة؛ تسعى الدائرة لتوحيد منظومة العمل في القطاع حول رؤية مشتركة لإمكانات الإمارة، وتنسيق الجهود وفرص الاستثمار، وتقديم حلول مبتكرة، وتوظيف أفضل الأدوات والسياسات والأنظمة لدعم قطاعات الثقافة والسياحة والصناعات الإبداعية .

وتتمحور رؤية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي حول تراث الإمارة، ومجتمعها، ومعالمها الطبيعية. وهي تعمل على ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة للأصالة والابتكار والتجارب المتميزة متمثلة بتقاليد الضيافة الحية، والمبادرات الرائدة، والفكر الإبداعي.