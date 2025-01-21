القاهرة :عقد مجلس إدارة "المجلس العربي الأفريقي للتوعية"، اجتماعا بحضور أعضاء من اللجنة الإستشارية العليا، التي تضم خبرات متنوعة من مختلف المجالات، لمناقشة خطة عمل المجلس في الفترة المقبلة، وأطر التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية، لنشر ثقافة التوعية بقطاعات ومجالات مختلفة.

وناقش أعضاء المجلس رؤيتة الإستراتيجية، لتعزيز التعاون مع جامعة الدول العربية لرفع مستوى التوعية في مجالات متعددة، من خلال مبادرات مشتركة، بما يتماشى مع دعم أهداف التنمية المستدامة، كما يسعى المجلس إلى تحقيق تعاون مثمر مع اتحاد المستشفيات العربية، بهدف نشر التوعية الصحية وتعزيز الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية في العالم العربي وأفريقيا.

وتعكس خطة عمل المجلس خلال الفترة المقبلة، رسالته التي تأسس من أجلها، في العمل على تمكين المجتمعات العربية والأفريقية بالمعرفة والموارد الضرورية لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، وتعزيز بيئة تدعم التقدم والشمولية لتحقيق مستقبل أفضل.

ويضم المجلس العربي الأفريقي للتوعية، وهو مؤسسة مدنية غير هادفة للربح، نخبة من الشخصيات البارزة من الدول العربية والأفريقية، يمتلكون خبرات متنوعة وخلفيات متعددة، في مجال الصحة والإقتصاد والاعمال والإعلام، تتوحد جميعها تحت مظلة المجلس، لتعزيز الوعي في مختلف القضايا بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة بالدول العربية والأفريقية.

ويهدف المجلس، من خلال هذا التجمع الفريد من الخبرات المختلفة، إلى إطلاق مبادرات توعوية فعالة على المستويين العربي والأفريقي، وتوظيف الأفكار والخبرات لتحقيق تغيير إيجابي مستدام، بما يعود بالنفع على شعوب هذه الدول.

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