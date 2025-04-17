في خطوةٍ بارزةٍ لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع السفر العالمي، أطلق المجلس العالمي للسفر والسياحة مبادرة "معاً في السفر" الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بمشاركة شركة في إف إس جلوبال كشريكٍ مؤسس. يُعد المجلس العالمي للسفر والسياحة الهيئة العالمية الوحيدة التي تمثل القطاع الخاص للسفر والسياحة وصناعاته المتعددة. يضم المجلس الآن أكثر من 200 شركة، تبلغ إيراداتها ثلثي تريليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 30% من القطاع بأكمله.

واستناداً إلى خبرتها الممتدة لأكثر من عقدين من الزمن في الابتكار التكنولوجي والتوسع في الأسواق، تتمتع شركة في إف إس جلوبال بمكانة متميزة لتقديم خبراتها لشبكة أوسع من الشركات العاملة في قطاع السفر. يساهم هذا البرنامج الجديد في تمكين المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعمها لتحقيق النجاح في بيئة السفر المتغيرة باستمرار.

ستقدم في إف إس جلوبال دعماً فعالاً للشركات الصغيرة والمتوسطة عبر شبكتها التي تغطي أكثر من 150 دولة، وذلك إيماناً منها بأهمية هذه الشركات في دفع عجلة الابتكار، وتحقيق النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية المستدامة في قطاع السفر والسياحة. وتلتزم في إف إس جلوبال بتمكين هذه الشركات من توسيع نطاق عملياتها وتحقيق تقدم استراتيجي، مما يمهد الطريق لآفاق جديدة للنجاح المستدام.

قالت جوليا سيمبسون، الرئيس والمدير التنفيذي لدى المجلس العالمي للسفر والسياحة: "يسرنا الترحيب بشركة في إف إس جلوبال كشريك مؤسس لمبادرة "معاً في السفر". ستلعب الثمينة وشبكتهم العالمية وقيادتهم في هذا القطاع دوراً محورياً في تطوير هذه المنصة، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة حول العالم بالأدوات والمعرفة والفرص اللازمة للازدهار. من خلال هذا التعاون، نسعى لبناء قطاع سفر وسياحة أكثر قوة وشمولية، مما يتيح لجميع الشركات، بغض النظر عن حجمها، الازدهار في السوق العالمية. كما يسعدنا الترحيب بأندريا غريسديل بمنصب نائب الرئيس، حيث ستكون خبرتها الواسعة وقيادتها في ابتكار تجارب سفر فاخرة ومصممة خصيصاً ركيزةً أساسيةً لنجاح هذه المبادرة".

تشجع شركة في إف إس جلوبال الشراكات مع المؤسسات المحلية، وتلك التي تملكها أو تديرها نساء، والشركات التي تمثل المجتمعات الأصلية، بهدف توسيع نطاق سلسلة التوريد الخاصة بها ودفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة.

وبدوره قال زوبين كاركاريا، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة في إف إس جلوبال قائلاً: "تتعاون شركة في إف إس جلوبال بشكل وثيق مع المجلس العالمي للسفر والسياحة منذ انضمامي إلى اللجنة التنفيذية عام 2023، وشهدت خلال هذه الفترة جهوده الرائدة لتوسيع آفاق أعضائه. تهدف مبادرة "معاً في السفر" إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تسهيل وصولها إلى الأسواق العالمية والاستثمار، وتوفير برامج تدريبية متخصصة، وأدوات التحول الرقمي، وأطر عمل للممارسات التجارية المستدامة. وبصفتنا شريكًا مؤسساً، فإننا نؤكد التزامنا بتسخير شبكتنا العالمية التي تغطي أكثر من 150 دولة لمساعدة هذه الشركات على تحقيق الازدهار وتعزيز تأثيرها الاجتماعي والاقتصادي. تعكس هذه الشراكة التزامنا الراسخ بدعم النمو الشامل لقطاع السفر والسياحة، الذي يظل ركيزة أساسية للاقتصاد العالمي."

باعتبار شركة في إف إس جلوبال شريكاً مؤسساً مبادرة "معاً في السفر"، فإنها تؤكد التزامها بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء العالم، وتمكينها من الازدهار وتعميق مساهمتها في النمو الاجتماعي والاقتصادي على مستوى عالمي.

كما أعلن المجلس العالمي للسفر والسياحة أيضاً عن تعيين أندريا غريسديل، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة آي سي بيلاجيو، بمنصب نائب الرئيس لمبادرة "معاً في السفر". والتي تتمتع بخبرة تزيد عن 25 عاماً في تصميم تجارب سفر مصممة خصيصاً، ستقود أندريا مهمة المبادرة الرامية إلى تعزيز الشمولية والمرونة والاستدامة في قطاع السفر.

وأضاف ماثيو أبشيرش، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فيرتوسو: " تُعد مبادرة "معاً في السفر"، التي أعتز بقيادتها خلال فترة عملي في المجلس العالمي للسفر والسياحة، بمثابة مسعى تحويلي لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذات الأهمية الحيوية. ومن خلال تضافر الجهود مع نخبة بارزة من الشركاء المؤسسين من أعضاء المجلس العالمي للسفر والسياحة، فإننا نزود هذه المؤسسات بالأدوات والموارد والفرص الضرورية ليس فقط لتجاوز التحديات، بل لتحقيق الازدهار في سوق يزداد تعقيدًا وتنافسية".

وقالت أندريا غريسديل، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة آي سي بيلاجيو: "يشرفني للغاية أن أشغل منصب نائب رئيس مبادرة "معاً في السفر". يمثل هذا البرنامج فرصةً قيّمةً لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع السفر، وتزويدها بالأدوات والموارد والدعم اللازم للازدهار في قطاعٍ دائم التطور. يمكننا من خلال تعزيز الشمولية والمرونة والاستدامة مساعدة هذه الشركات من مواجهة تحديات اليوم، وبناء مستقبلٍ أكثر ديناميكيةً واستدامةً للسفر العالمي. معاً، نمهد الطريق لنمو طويل الأمد وسنحقق تحول إيجابي في منظومة السفر بأكملها".

توفر مبادرة "معاً في السفر" للشركات الصغيرة والمتوسطة الموارد الحيوية، بما في ذلك:

الوصول إلى الأسواق العالمية وفرص الاستثمار

برامج تدريبية متخصصة

أدوات التحول الرقمي

أطر ممارسات الأعمال المستدامة

تجمع هذه الشراكة خبرات متنوعة من مختلف قطاعات السفر والضيافة. تُقدم فنادق أكور وريد كارنيشن خبراتهما العميقة في مجال الضيافة، بينما تُقدم إم إس سي كروزس خبرة مميزة في مجال الرحلات البحرية. كما تقدم فيرتوسو وهيلتون ومجموعة أبركرومبي آند كينت خبرة واسعة بعالم السفر الفاخر. وتقدم مايكروسوفت وتريب.كوم ابتكاراتٍ تكنولوجية متطورة، تضمن توفير تجربةً سلسةً للمسافرين. تُقدم شركة عمران وبوابة الدرعية رؤىً قيّمةً في تطوير الوجهات. تُكمّل في إف إس جلوبال وفين بارتنرز هذه المنظومة، حيث تقدمان خدمات التأشيرات ودعماً للاتصالات التسويقية.

يمثل هذا التعاون خطوة كبيرة نحو بناء مستقبل أكثر شمولاً وإبداعاً واستدامة للسفر والسياحة العالمية.

نبذة عن شركة «في إف إس جلوبال»

«في إف إس جلوبال» هي أكبر شركة متخصصة في مجال خدمات التعهيد والتكنولوجيا، وتتبنى الابتكار التكنولوجي بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي لدعم الحكومات والبعثات الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم. تشرف الشركة على المهام الإدارية وغير القضائية المتعلقة بطلبات الحصول على التأشيرات وجوازات السفر والخدمات القنصلية للحكومات المتعاملة معها، بهدف زيادة الإنتاجية وتمكينهم من التركيز بشكل كامل على مهمة التقييم.

ومن خلال اتباع منهج مسؤول لتطوير التكنولوجيا واعتمادها وتكاملها، تعطي الشركة الأولوية للممارسات الأخلاقية والاستدامة. تعتبر «في إف إس جلوبال» الشريك الموثوق لـ 69 جهة حكومية. وتضم الشركة أكثر من 3500 مركزاً لتقديم طلبات التأشيرات في 158 دولة، وأتمت بكفاءة أكثر من 309 مليون طلب تأشيرة منذ تأسيسها في عام 2001.

يقع المقر الرئيسي للشركة في زيوريخ ودبي، وتمتلكها في الغالب صناديق استثمارية وتديرها شركة بلاكستون، إلى جانب شركاء الأقلية بما في ذلك مؤسسة كوني وهوجينتوبلر السويسرية.

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