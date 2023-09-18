يفتتح فعالياته الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

سيسهم المؤتمر الذي يدعم أهداف رؤية السعودية 2030، في إحداث تغييرات كبرى في قطاعي الشحن البحري والخدمات اللوجستية في المملكة ودول مجلس التعاون

الدمام، المملكة العربية السعودية: تحت رعاية وزارة النقل والخدمات اللوجستية، تبدأ فعاليات الدورة الرابعة من المؤتمر السعودي البحري، أكبر وأهم حدث بحري عالمي في المملكة العربية السعودية، يوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023. ويحظى المؤتمر، الذي حقق نجاحاً كبيراً العام الماضي، بدعم الشركاء الاستراتيجيين المؤسسين: "بحري" و"سيتريد ماريتايم"، والشركاء الرئيسيين: الهيئة العامة للموانئ (موانئ)، والهيئة العامة للنقل، والشركاء الاستراتيجيين: أرامكو السعودية، والعالمية للصناعات البحرية.

يتضمن المؤتمر الذي يُعقد يومي 20 و21 سبتمبر الجاري في إكسبو الظهران بالدمام، برنامجاً حافلاً بالفعاليات بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين من مختلف أنحاء العالم. ويصاحب المؤتمر معرض دولي يشارك به عدد من كبرى الشركات العاملة في القطاع البحري. ويمكن للمهتمين التسجيل مجاناً لحضور المؤتمر والدخول إلى المعرض المصاحب للتعرف إلى آخر التطورات في القطاع البحري واللوجستي، إضافة إلى فرص الأعمال التي يوفرها هذا القطاع المزدهر.

تضم قائمة المتحدثين والمشاركين في فعاليات المؤتمر السعودي البحري، نخبة من الخبراء العالميين من بينهم، على سبيل المثال لا الحصر، المهندس أحمد السبيعي، الرئيس التنفيذي لشركة "البحري"؛ وسعادة المهندسة حصة آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري لدى وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ وإريك جينسبي، رئيس العضوية وتطوير الأعمال في مجلس الملاحة البحرية لدول البلطيق (بيمكو)؛ وستيوارت نيل، مدير الاستراتيجية والاتصال في الغرفة الدولية للشحن (آي. سي. إس)؛ والمهندس عصام العماري، مستشار نائب الرئيس لقطاع التنظيم بالهيئة العامة للنقل؛ والقبطان محمد العلي، نائب أول الرئيس التنفيذي لإمداد المواقع البحرية في شركة أدنوك للإمداد والخدمات؛ وإريك لي، مدير عام تسجيل السفن والجودة في الإدارة البحرية لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة؛ والدكتور ماجد المالك، نائب الرئيس للخدمات المشتركة والتحول الرقمي في الهيئة العامة للموانئ (مواني)؛ وعماد الهمام، النائب الأول للرئيس للخدمات المؤسسية لدى الشركة العالمية للصناعات البحرية.

وأكد كريس مورلي، مدير مجموعة "سيتريد ماريتايم" المنظمة للمؤتمر، أن النسخة الرابعة من المؤتمر السعودي البحري ستكون الأكبر على الإطلاق من حيث أعداد الزوار والمشاركين والمتحدثين والعارضين.

وأضاف مورلي: "يسرنا في "سيتريد ماريتايم"، بالتعاون مع شركائنا، أن نوفر منصة رائدة للقطاع البحري لتسهيل الأعمال التجارية ضمن فعاليات المعرض وتبادل المعارف والخبرات عبر برنامج المؤتمر الشامل الذي سيسلط الضوء على رؤية 2030 وأهدافها للقطاعين البحري واللوجستي، إضافة إلى مختلف مجالات التطور والنمو في المملكة العربية السعودية التي تعد شريكاً أساسياً للتجارة الإقليمية والعالمية، ما يتطلب مزيداً من المواءمة مع الصناعة البحرية بمفهومها الواسع، والتي تتطور باستمرار وتعتمد أساليب جديدة للعمل والتجارة."

يشارك في المعرض المصاحب عدد من كبرى الشركات العاملة في القطاع البحري مثل شركة "بحري"، والهيئة العامة للموانئ (موانئ)، والعالمية للصناعات البحرية، وميناء الملك عبدالله؛ والشركة السعودية العالمية للموانئ؛ وأرامكو السعودية؛ وباس جلوبال مارين سيرفيسز؛ وجراندويلد لبناء السفن، والإدارة البحرية في هونغ كونغ؛ وناغي للأعمال البحرية، والشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري)، وغيرها.

يمكن التسجيل مجانًا لحضور فعاليات المؤتمر ودخول المعرض المصاحب عبر الموقع الإلكتروني للمؤتمر البحري السعودي 2023 (visitcloud.com)

#بياناتحكومية

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حول المؤتمر السعودي البحري

يعد المؤتمر السعودي البحري أكبر حدث عالمي للشحن والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية. ويوفر المعرض والمؤتمر، الذي يستمر لمدة يومين، منصة فريدة للتعرف إلى أبرز الفرص المتاحة في المملكة والتواصل مع عدد كبير من المشاركين من صناع القرار والجهات الحكومية من مختلف أنحاء العالم.