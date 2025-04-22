عقدت اللجنة التنفيذية لمجلس أمناء جامعة عجمان اجتماعًا برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس مجلس الأمناء ورئيس اللجنة التنفيذية للمجلس، بحضور معالي عبدالله المزروعي، وسعادة الدكتور سعيد سيف المطروشي، أمين عام المجلس التنفيذي بعجمان، وسعادة الدكتور كريم الصغير، مدير الجامعة. وتم خلال الاجتماع مناقشة أبرز إنجازات جامعة عجمان التي تعزز مكانتها على خارطة التعليم العالي الإقليمية والعالمية.

وفي مستهل الاجتماع، ثمّن الشيخ راشد بن حميد النعيمي ما حققته الجامعة من خطوات نوعية تعزّز من تنافسيتها، مشيرًا إلى أن "جامعة عجمان تسير بخطى ثابتة نحو التميز، مرتكزة على جودة برامجها الأكاديمية، ومتانة البنية المؤسسية، واتساع شبكة علاقاتها الإقليمية والدولية". وأضاف سموه: "ما تحقق اليوم هو ثمرة رؤية واضحة، وعمل مؤسسي متكامل، وإيمان راسخ بدور العلم في بناء مستقبل الإنسان والمجتمع.

وقدّم سعادة الدكتور كريم الصغير عرضًا لأبرز الإنجازات خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها حصول كلية طب الأسنان على الاعتماد الأكاديمي الدولي من المجلس الأسترالي لطب الأسنان (ADCI) لمدة سبع سنوات. ويشمل هذا الاعتماد برامج البكالوريوس في جراحة الأسنان، وبرامج الماجستير في علاج جذور الأسنان وطب أسنان الأطفال، لتكون بذلك أول مؤسسة تعليمية في دولة الإمارات تحصل على هذا الاعتماد المرموق لبرامج الدراسات العليا في هذا التخصص.

كما شهد الاجتماع استعراضًا للتقدم الذي أحرزته الجامعة في التصنيفات العالمية، حيث أُدرجت ضمن أفضل 51-100 مؤسسة عالميًا في مجال علم البيانات والذكاء الاصطناعي، وفقًا لتصنيف مؤسسة "كيو اس" العالمي للجامعات حسب التخصص لعام 2025. كما حققت الجامعة المرتبة الأولى على مستوى دولة الإمارات في هذا التخصص. وحققت الجامعة مراكز متقدمة في عدة تخصصات أخرى، من بينها الصيدلة والعلوم الصيدلانية التي جاءت ضمن أفضل 151-200 جامعة عالمياً والمرتبة الأولى على مستوى دولة الإمارات. وصنفت الجامعة في تخصص علوم الحاسوب ونظم المعلومات ضمن أفضل 201-250 جامعة عالمياً والمرتبة الثانية على مستوى الدولة، إلى جانب تخصص الرياضيات الذي أُدرج ضمن أفضل 201-250 جامعة عالمياً وفي المرتبة الثانية على مستوى الدولة. وأصبحت الجامعة ضمن أفضل 251-300 جامعة عالمياً في تخصص المحاسبة والتمويل.

وفي إطار تعزيز جودة البحث العلمي، يشارك سعادة الدكتور كريم الصغير في قمة كيو اس للتعليم العالي: الشرق الأوسط 2025 كعضو في اللجنة الاستشارية العالمية، وذلك في دولة الكويت للفترة من 20 إلى 22 أبريل. وأعلن سعادة الدكتور كريم الصغير حصول الدكتور ساي بودو على جائزة الباحث الأعلى اقتباسًا في الأبحاث العلمية في مجال علم الأدوية والسموم، بحسب تصنيف شركة كلاريفيت العالمية. كما حصل الدكتور راو نفيد، عضو هيىة التدريس بكلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، على تمويل بقيمة 1.5 مليون درهم إماراتي لإنشاء مختبر للحاسبات.

وانطلاقًا من حرصها على مواكبة متطلبات سوق العمل، استحدثت الجامعة تخصصات نوعية مثل بكالوريوس العلوم في الذكاء الاصطناعي، وبكالوريوس العلوم في الأمن السيبراني، وماجستير في علم الاجتماع الرقمي، وماجستير في علم النفس السريري، ودبلوم الدراسات العليا في التحكيم التجاري الدولي. وأشاد سعادة الدكتور كريم الصغير بحصول الجامعة على الترخيص الرسمي لمؤسسة "إيكو سفير"، المتخصصة في تطوير الألعاب الإلكترونية المصممة لأصحاب الهمم، والتي أسسها المواطن الإماراتي من أصحاب الهمم، محمد المرزوقي، الذي حول التحدي إلى قصة نجاح ملهمة، وذلك بدعم من مركز الابتكار بجامعة عجمان.

واختُتم الاجتماع باستعراض النمو اللافت في عدد الطلبة الملتحقين بالجامعة خلال الفصل الدراسي الخريفي، وتزايد استقطاب الطلبة الدوليين، مما يؤكد ثقة المجتمع المحلي والدولي بالجامعة وبرامجها الأكاديمية، ويعكس التقدم في تحقيق رسالة الجامعة بتخريج كوادر مستعدة للانخراط بفاعلية في سوق العمل.

نبذة عن جامعة عجمان

تأسست جامعة عجمان عام 1988 كأول جامعة خاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتمتع بمسيرة حافلة في التميز الأكاديمي والابتكار والتأثير المجتمعي. اليوم، تحتل جامعة عجمان مكانة مرموقة عالمياً، حيث صنفت في المرتبة 477 على مستوى العالم والخامسة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، بحسب تصنيف مؤسسة كيو إس العالمي للجامعات لعام 2025. كما أنها أول جامعة خاصة غير ربحية في المنطقة العربية تحصل على الاعتماد الكامل من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة الأمريكية (WSCUC) .

وتلتزم جامعة عجمان، من خلال كلياتها التسع وبرامجها الأكاديمية المتنوعة، بتقديم تعليم شامل ومتميز يُعِد الطلبة للنجاح في بيئة العمل العالمية. وقد ساهم هذا التنوع الأكاديمي في تخريج أكثر من 40,000 طالب وطالبة يشغلون اليوم مناصب قيادية في أبرز المؤسسات على مستوى العالم. وجدير بالذكر أن جامعة عجمان تبوأت المرتبة الأولى من حيث السمعة لدى جهات التوظيف على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبصفتها مؤسسة غير ربحية، تعيد جامعة عجمان استثمار مواردها في مهمتها الرامية إلى جعل التعليم متاحاً للجميع، مع التركيز على تحقيق التميز الأكاديمي وتعزيز البحث العلمي وخدمة المجتمع من خلال برامج دراسية متنوعة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع الالكتروني التالي: www.ajman.ac.ae

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