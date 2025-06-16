فيينا: انضمّ الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي (الصندوق العربي) إلى قادة مؤسّسات التّنمية الإقليمية في الاجتماع السّنوي العشرين لمجموعة التنسيق العربية (ACG)، وهي ثاني أكبر مجموعة تمويل إنمائية، والذي استضافه صندوق الأوبك للتنمية الدولية في فيينا.

وبصفته عضوًا رئيسياً في مجموعة التنسيق العربية، وهي تحالف استراتيجي يضم عشر مؤسسات إنمائية عربية، أكّد الصندوق العربي التزامه بدعم النّمو الشّامل، وتعزيز جهود مواجهة تغيُّر المناخ، وخلق فرص العمل للشّباب العربي.

وقد صرّح السيد بدر السعد، المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصّندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بالقول: " إن الصّندوق العربي ملتزم بصياغة أجندة تنموية مشتركة بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين ودعم الدّول الأعضاء في تحقيق أهداف التّنمية المستدامة الخاصة بهم". وأضاف: " تركّز شراكتنا الاستراتيجيّة على تعزيز التعاون مع المؤسّسات الإقليمية والدّولية من أجل تعظيم الأثر الإنمائي لمشروعاتنا".

وفي إطار هذه الاجتماعات، شارك الصندوق العربي في جلسة نقاشية رفيعة المستوى مع فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، لبحث سُبل تعميق التعاون والتّأكيد على التزام مجموعة التنسيق العربية بتعزيز الشّراكات الفاعلة.

في عام 2024، قدّمت مجموعة التنسيق العربية تمويلاً جماعيًا بقيمة 19.6 مليار دولار أمريكي لتمويل حوالي 650 عملية في أكثر من 90 دولة. واستهدفت هذه الاستثمارات قطاعات رئيسية أبرزها قطاع الطاقة والزراعة والقطاع المالي، في حين خُصّص أكثر من 45 في المائة من التمويل لدعم التجارة العالمية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقد اضطلع الصندوق العربي بدورٍ محوري في تحقيق هذا الأثر في البلدان العربية. فعلى مدى الخمسين سنة الماضية، شارك الصندوق العربي في تمويل مشروعات التنمية المشتركة مع مؤسّسات عربية أخرى، حيث ساهم بمبلغ 14.63 مليار دولار، وهو ما يمثّل (حوالي 31.5) في المائة من إجمالي جهود التمويل المشترك.

من بين هذه المشاريع البارزة ذات التمويل المشترك، مشروع الرّبط الكهربائي بين نواكشوط وزويرات في موريتانيا، الذي تم بالتعاون مع الصندوق السعودي للتنمية وصندوق أبوظبي للتنمية. وقد هدف هذا المشروع إلى توفير كهرباء آمنة ومنخفضة التكلفة لشمال موريتانيا، مما عزّز من إمكانيات شبكة نقل الكهرباء الوطنية في البلاد.

نبذة عن الصندوق العربي:

الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي هو مؤسسة مالية إقليمية مقرُّها الكويت، أُنشئت في عام 1968 لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية. من خلال القروض والمنح والمساعدات الفنية، يقوم الصندوق بتمويل مشاريع في مجالات البنية التحتية والتعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والخدمات العامة، بما يعّزز التنمية المستدامة والتعاون الإقليمي في العالم العربي.

نبذة عن مجموعة التنسيق العربي (ACG):

مجموعة التنسيق العربي (ACG) هي تحالف استراتيجي يقدم استجابة منسقة لتمويل التنمية. منذ تأسيسها في عام 1975، لعبت المجموعة دورًا محوريًا في تطوير الاقتصادات والمجتمعات من أجل مستقبل أفضل، حيث قدمت أكثر من 13,000 قرض تنموي لأكثر من 160 دولة حول العالم. تتكوّن المجموعة من عشرة صناديق تنموية، وتُعد ثاني أكبر تجمع لمؤسسات تمويل التنمية في العالم، وتعمل على مستوى العالم لدعم الدول النامية وخلق تأثير إيجابي مستدام. تضم المجموعة صندوق أبو ظبي للتنمية، المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، برنامج الخليج العربي للتنمية، صندوق النقد العربي، البنك الإسلامي للتنمية، صندوق الكويت للتنمية الاقتصادية العربية، صندوق أوبك للتنمية الدولية، صندوق قطر للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية.

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