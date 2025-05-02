سعادة الفريق محمد المري وسعادة محمد لنجاوي متحدثان رئيسيان في المنتدى

خمسة اتجاهات كبرى ستُعيد تشكيل طريقة عمل المطارات وخدمة المسافرين

دبي، الإمارات العربية المتحدة، سيجتمع قادة وخبراء ومختصون في مجال المطارات من مختلف أنحاء العالم في دبي خلال الفترة من 6 إلى 7 مايو المقبل للمشاركة في المنتدى العالمي لقادة المطارات لمناقشة الاتجاهات الكبرى والتطورات التي ستُعيد تشكيل طريقة عمل المطارات وخدمتها للمسافرين وأصحاب العلاقة خلال السنوات الـ 25 المقبلة، حيث من المتوقع أن يصل عدد المسافرين جواً إلى 12.4 مليار مسافر وفقاً لتوقعات منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO).

ويُعقد المنتدى بالتزامن مع الدورة الرابعة والعشرين من معرض المطارات، حيث سيلتقي أكثر من 50 من صناع السياسات في قطاع الطيران وقادة الأعمال في المطارات وخبراء التكنولوجيا، لتعزيز التفاعل المثمر وتبادل المعرفة بشأن التحديات الحرجة وفرص النمو في عالم تقوده التكنولوجيا.

وسيلقي الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي الكلمة الرئيسية حول "الالتزام بالتميّز ونهج استباقي لصياغة مستقبل الطيران" بالاضافة الى كلمة رئيسية يلقيها سعادة محمد لنجاوي مدير عام هيئة دبي للطيران المدني في دبي.

وستكون هناك كلمة رئيسية أخرى بعنوان "الابتكار في قلب تطور المطارات" يلقيها عبد الله الشامسي، مدير إدارة الهندسة في مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية. كما سيتحدث في المنتدى السيد يان غيلمان، نائب الرئيس الأول لمطارات أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة أماديوس في كلمة رئيسية أخرى.

وستناقش جلسة رفيعة المستوى على مستوى الاستراتيجيات والتقنيات المبتكرة التي تدفع مستقبل قطاع الطيران، خاصة من خلال توسعة المطارات وتطوير البنية التحتية الجديدة. وسيقوم بإدارة الجلسة الكابتن عبد الله الحيدر، مستشار في شركة مطارات الدمام ويشارك فيها كل من أسكن دمير، الرئيس التنفيذي لمطار بليز دياني الدولي (السنغال)، وبييرفيتّوريو فارابي، المدير التشغيلي والمدير المسؤول لمطار تيرانا الدولي (ألبانيا)، وفيليب أرسونو، رئيس قطاع البنية التحتية في شركة شنايدر إلكتريك، وناتزارينو فينتولا، الرئيس التنفيذي والمدير العام لمطار ج. ماركوني دي بولونيا (إيطاليا).

معرض المطارات

ويُعد معرض المطارات، أكبر معرض تجاري لصناعة المطارات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا ويُنظم في دبي منذ عام 2001، وقد رسخ مكانته كوجهة رئيسية للاطلاع على أحدث التقنيات والابتكارات وشرائها، فضلاً عن اكتساب وتعزيز المعرفة باتجاهات السوق الحالية وآفاقه المستقبلية.

ويُقام المعرض تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، في مركز دبي التجاري العالمي. كما سيُعقد على هامش المعرض مؤتمران مصاحبان هما (أمن المطارات في الشرق الأوسط ومنتدى مراقبة الحركة الجوية).

ومن المتوقع أن يسافر نحو 2.4 مليار مسافر من جيل الألفية جواً حول العالم بحلول عام 2050. ويستدعي النمو الحالي والتوقعات المستقبلية نقاشاً معمقاً لتوجيه صناعة المطارات نحو منظومة سفر أكثر أماناً وكفاءة، مع وجود المطارات في قلب هذا التحول.

ويستعرض معرض المطارات رؤى حول سوق تطوير المطارات الذي تبلغ قيمته تريليون دولار أمريكي في منطقة الشرق الأوسط وجنوب اسيا. وسيحضره أكثر من 130 عارضاً و150+ مشترياً يمثلون أكثر من 70 جهة من 30 دولة. وسيضم المعرض جناحين دوليين ومؤتمرين رئيسيين يتضمنان 30 جلسة نقاش. وتشهد هذه الدورة إطلاق ثلاث منصات جديدة هي منطقة معدات خدمات الأرض (GSE Zone)، وجناح تكنولوجيا المطارات (Airport Tech Pavilion)، ومركز تصميم المطارات (Airport Design Hub).

حول ار كس

تعتبر ار اكس شركة عالمية رائدة في تنظيم الفعاليات والمعارض، حيث تعمل على الاستفادة من الخبرة الصناعية والبيانات والتكنولوجيا لبناء أعمال تجارية للأفراد والمجتمعات والمنظمات. وهي تستضيف ما يقرب من 350 معرض سنوي من خلال تواجدها في 25 دولة عبر 42 قطاع صناعي.

وتلتزم ار اكس بخلق بيئة عمل شاملة لجميع موظفيها، كما تعمل على تمكين الشركات من تحقيق الازدهار من خلال الاستفادة من الحلول الرقمية والرؤى المرتكزة على البيانات. وتعتبر ار كس جزءاً من شركة ريلكس، المزود العالمي للتحليلات القائمة على المعلومات ولأدوات القرار للعملاء المحترفين ورجال الأعمال. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارةwww.rxglobal.com

حول ريلكس

تعتبر ريلكس شركة عالمية تقدم التحليلات القائمة على المعلومات وأدوات القرار للعملاء المحترفين ورجال الأعمال، وهي تعمل على تقديم خدماتها للعملاء في أكثر من 180 دولة وعبر مكاتب في حوالي 40 دولة. وتوظف الشركة أكثر من 36,000 شخص، أكثر من 40% منهم في أمريكا الشمالية، في حين يتم تداول أسهم الشركة الأم ريلكس بي ال سي في بورصات لندن وأمستردام ونيويورك باستخدام رموز الأسهم التالية: لندن: ار أي ال - أمستردام: رين - نيويورك: ريلكس.

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