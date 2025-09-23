رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: بالتزامن مع مساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لترسيخ مكانتها كوجهة جذابة للاستثمارات العالمية بمجال العقارات، تستعد رأس الخيمة لاستضافة الدورة الأولى من القمة العالمية للعقار والاستثمار التي تنظمها مجموعة "سيتي سكيب" يومي 30 و31 أكتوبر 2025 في مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات. ويهدف الحدث إلى إطلاق آفاق واعدة لقطاع العقارات عبر توفير منصة تجمع المستثمرين والمطورين وصنّاع السياسات، لتقديم رؤى ثاقبة حول النمو الإقليمي والتوجهات العالمية الناشئة في المشهد العقاري.

تتخذ القمة شكل المنتدى المفتوح لمناقشة التحول الذي تشهده دولة الإمارات والتطور في أسواق العقارات العالمية بشكل عام؛ بدءاً من تحول رأس المال في أوروبا وآسيا، ووصولاً إلى النماذج الحضرية المستدامة الناشئة في أمريكا الشمالية، مع دراسة توجهات السوق واستراتيجيات الاستثمارات والابتكارات التي ترسم ملامح الحقبة القادمة لقطاع العقارات.

وتشير توقعات "سافيلز"، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الاستشارات العقارية، إلى نمو حجم الاستثمار العقاري العالمي بنسبة 27% ليصل إلى 952 مليار دولار خلال عام 2025، متجاوزاً 1 تريليون دولار بحلول عام 2026. وتبرز دولة الإمارات بالفعل كوجهة رئيسية تستفيد من هذا النمو، حيث استقطبت 45.6 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2024، بزيادةٍ قدرها 48.7% على أساس سنوي، مع استحواذ العقارات على حوالي 7.8% من قيم المشاريع الجديدة.

ويشهد قطاع العقارات في دولة الإمارات زخماً ملحوظاً، حيث وصلت قيمة الاستثمارات العقارية في دبي إلى 326 مليار درهم (حوالي 89 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2025، بزيادةٍ قدرها 39% على أساس سنوي، مع ارتفاع عدد المستثمرين الجدد بنسبة 22%. وتواصل مبيعات العقارات السكنية والفاخرة ارتفاعها، في حين تحافظ عائدات الإيجار على موقعها ضمن قائمة الأعلى عالمياً، مما يعكس مرونة السوق الإماراتية وجدواها الاستثمارية العالية، والتي تواصل جذب المزيد من الاهتمام العالمي. ويشير المحللون إلى عدة أسباب تجعل من الدولة وجهة رئيسية لتدفقات رؤوس الأموال من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك موقعها الاستراتيجي المتميز، واستقرارها الاقتصادي، ولوائحها التنظيمية المتطورة.

وتؤكد البيانات الجديدة كذلك حجم الاهتمام العالمي بسوق العقارات الإماراتية، حيث سجّلت الاستثمارات العقارية العالمية في الإمارات خلال الفترة بين 2014 و2024 زيادة بنسبة 106%، مما يعكس ثقة المشترين الدوليين المتنامية بهذه السوق.

ومنذ الإعلان عن "وين جزيرة المرجان" عام 2022، وهو أول منتجع متكامل في المنطقة على جزيرة المرجان؛ المشروع الرائد لشركة "مرجان"، شهدت عمليات الشراء العالمية في رأس الخيمة معدل نمو سنوي مركب بواقع 9.2% حتى عام ٢٠٢٥، مع امتداد الطلب إلى خارج حدود الجزيرة ليشمل وجهات مثل قرية الحمرا، وميناء، ووسط المدينة برأس الخيمة. كما أن 66% من الاستثمارات المسجلة في دولة الإمارات حالياً هي من قِبل مشترين دوليين، في حين يستحوذ المواطنون الإماراتيون والوافدون على نسبة 34% المتبقية.

وفي ضوء هذه العوامل، تتنامى مكانة رأس الخيمة كلاعب رئيسي في المشهد العقاري. كما يساهم قرب الإمارة من دبي، وسياساتها الجاذبة للمستثمرين، ومشاريعها الاستراتيجية في استقطاب الاهتمام العالمي. ومن بين هذه المشاريع، مشروع "وين جزيرة المرجان" المرتقب الذي يجذب استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة إلى رأس الخيمة، مما يرسخ سمعة الإمارة كوجهة عالمية للمعيشة والسياحة الفاخرة. وفي جزيرة المرجان تحديداً، ينجذب المستثمرون العالميون إلى الحلول الرائدة والبنية التحتية والأصول المجتمعية المتميزة التي توفرها الجزيرة. وتشكل الاستثمارات العالمية نسبة 68% من إجمالي حجم الاستثمارات في الجزيرة، مقارنةً بنسبة 32% للمستثمرين المقيمين في دولة الإمارات، مما يؤكد على جاذبيتها لدى مجتمع الاستثمار العالمي.

تُقام القمة العالمية للعقار والاستثمار بدعم من شركة "مرجان" باعتبارها الراعي الرئيسي للحدث، إلى جانب كل من شركة "الحمرا" وشركة "راك للضيافة القابضة" كرعاة استراتيجيين؛ وشركة رأس الخيمة العقارية، الراعي الماسي.

تُضفي خبرة مجموعة "سيتي سكيب" الفريدة في استقطاب رواد القطاع مصداقيةً وعمقاً إلى القمة، مما يضمن تسليط الضوء على مشاريع رأس الخيمة أمام حضور عالمي المستوى. وسيشارك الحاضرون في جلسات نقاش رفيعة المستوى تتناول مواضيع متنوعة مثل تدفقات رأس المال، والفرص العابرة للحدود، والعقارات التي تُلبي احتياجات نمط الحياة، وكل ذلك في موقعٍ يعتبر من أكثر الأسواق الناشئة الواعدة في دولة الإمارات.

من المتوقع أن تشكل القمة محطةً محوريةً تتقاطع فيها الطموحات العقارية العالمية مع النمو الإقليمي والابتكار والتحولات في أنماط الحياة. ومع وجود رأس الخيمة في صلب مناقشاتها وفعالياتها، تعد القمة بتقديم لمحة موسعة عن فرص الاستثمار المستقبلية داخل وخارج دولة الإمارات.

-انتهى-

#بياناتشركات