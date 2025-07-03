الدرعية: شاركت شركة الدرعية في معرض سوق السفر العالمي الفاخر "آسيا والمحيط الهادئ 2025"، الذي استضافته سنغافورة خلال الفترة من 30 يونيو إلى 3 يوليو، لتستعرض ريادتها في مجال الضيافة الفاخرة والفرص الموجّهة لقطاعي الأعمال والسياحة، خلال مشاركتها في هذا الحدث العالمي.

وشهد جناح الدرعية بتصميمه المميز، إقبالًا واسعًا من المستثمرين، وخبراء السفر والسياحة، والجهات العاملة في المجال، الذين تفاعلوا مع ما قدّمته الدرعية، وأظهروا اهتمامهم بزيارة المشروع والاستفادة من الفرص التي يُوفّرها، في إطار سعي شركة الدرعية لتعزيز الشراكات واستقطاب الاستثمارات العالمية للمشروع.

وأكّدت شركة الدرعية خلال مشاركتها أن العمل في المخطط الرئيسي ووادي صفار مستمر نحو إنشاء ما يقرب من 40 فندقًا عالميًا، توفّر لزوارها من من مختلف أنحاء العالم تجارب إقامةٍ استثنائية، وتضم هذه المجموعة عددًا من العلامات التجارية الفندقية الفاخرة التي ستفتح أبوابها في الدرعية قريبًا، مثل "أنانتارا"، أمان، و"كابيلا"، و"شيدي"، و"رافلز"، و"فورسيزونز"، و"سيكس سينسز"، وغيرها.

وإضافةً إلى "فندق رافلز الدرعية"، المكون من 202 غرفة، بتصميمه المعماري الفريد المستوحى من التراث النجدي العريق، يبرز مشروع "رافلز ريزيدنسز الدرعية"، الذي يضم 90 وحدةً سكنيةً متنوعة، ما بين شقق وتاون هاوس، تقدّم خيارات إقامة مميزة بين غرفة نوم واحدة إلى ثلاث غرف، إضافةً إلى سبعة منازل دوبلكس واسعة، وتم طرح هذه الوحدات في نوفمبر 2024م، تلبيةً للطلب العالمي المتزايد على تجارب الضيافة الفاخرة في الدرعية. كما يُمثّل "فندق كابيلا الدرعية"، المكوّن من 100 غرفة، الظهور الأول لهذه العلامة التجارية، لتقديم تجربة إقامةٍ فاخرةٍ ونوعيةٍ تمزج بين الأصالة السعودية والإقامة الفندقية الفاخرة.

وتعكس مشاركة شركة الدرعية في معرض "سوق السفر العالمي الفاخر" التزامها المتواصل بتوسيع شراكاتها الاستراتيجية، وبناء علاقات مستدامة، لدعم أصولها المتنوعة من الفنادق والمطاعم والمقاهي والمعالم الثقافية، في سبيل ترسيخ مكانة الدرعية كوجهة فاخرة ورائدة على خريطة السياحة العالمية.

وتُقدّم الدرعية مجموعةً مختارةً من أبرز الفنادق العالمية الفاخرة، تُتيح عروض ضيافةٍ مصممةٍ خصيصًا لتناسب احتياجات السياح ورجال الأعمال من مختلف أنحاء العالم، وتوفّر آلاف الغرف لاستيعاب أعدادٍ كبيرةٍ من الزوار. كما بدأت الدرعية مشورا الضيافة بافتتاح أول فنادقها الفاخرة، "فندق باب سمحان"، الذي يضم 134 غرفة، ضمن مجموعة "ذا لوكشري كوليكشن"، في أواخر عام 2024م. كما يُقدّم الفندق تجارب نوعية للطعام، من ضمنها مطعم "تليد"، الذي يُعد أول مطعم للطاهي العالمي الحائز على نجمة ميشلان، مايكل مينا، في المملكة العربية السعودية، لينضم إلى مجموعة تجارب الطعام الفاخرة في الدرعية.

لمحة عن الدرعية:

تُعَد الدرعية الوجهة الثقافية والتاريخية الأولى في العالم، ومهد انطلاق الدولة السعودية الأولى، وصرحًا يروي قصة مجدها العريق منذ عام 1727م، وهو ما يمثّل أهمية تاريخية بارزة، وتحتضن حي الطريف التاريخي الذي يُعدُّ أحد أهم المعالم الأثرية المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

وفي إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030، تتّجه الدرعية لتكون الوجهة الرئيسة للتاريخ والثقافة ونمط الحياة التي تجمع بين أصالة الماضي وروعة الحاضر، على بُعد 15 دقيقة فقط بالسيارة من وسط مدينة الرياض يقع مشروع الدرعية، وتمتد مساحته التطويرية لـ 14 كيلو مترًا مربعًا.

وستصبح الدرعية مكانًا لأكثر من 100,000 من السكان والعاملين والدارسين والضيوف، وستُقدِّم مجموعة متنوّعة من الأنشطة التي تُلبي احتياجات جميع الأذواق والأعمار، وتتنوّع قطاعاتها وتشمل الضيافة والثقافة والترفيه والتعليم والسكن.

ويُرحّب مطل البجيري بضيوفه للاستمتاع بأرقى التجارب في قطاع الضيافة، ويضم أكثر من 20 مطعمًا ومقهى عالميًّا ومحليًّا، مع إطلالات بانورامية خلابة على حي الطريف التاريخي ووادي حنيفة وفندق باب سمحان (أول فندق متخصص بتقديم الضيافة في الدرعية).

عن شركة الدرعية:

أُطلقت شركة الدرعية، أحد المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة، في عام 2023، وهي مسؤولة عن تطوير مشروع الدرعية، وتحويل مهد المملكة العربية السعودية لوجهة تاريخية وثقافية ومنطقة نابضة بالحياة، وهو ما سيتيح للزوّار فرصة التعرُّف عن قرب على تاريخ المملكة، في أجواء نجدية عريقة يملؤها الاعتزاز والفخر بهذا الإرث العريق.

وتعمل شركة الدرعية بكل فخر كمطور لمخططها الرئيس للارتقاء بقطاعي الثقافة والضيافة، حيث تقدّم مفهومًا متجددًا لتحديد التخطيط العمراني، لتصبح الدرعية وجهة عالمية، مع التزامها الراسخ بأعلى معايير التصميم والتطوير والحفاظ على تراثها وفقًا للمعايير العالمية.