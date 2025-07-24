الرياض، المملكة العربية السعودية - أسدل الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية الستار على منافسات النسخة الثانية من الدوري الخليجي للرياضات الإلكترونية البطولة المقدمة من "جينيسيس" الشركة الكورية لصناعة السيارات الفارهة، والتي أقيمت في صالة SEF أرينا بمدينة الرياض، في الفترة من 21 حتى 22 يوليو 2025.

وشهدت منافسات الدوري الخليجي للرياضات الإلكترونية مشاركة نخبة لاعبي المنطقة، حيث تنافسوا في لعبتين من أبرز ألعاب العالم EAFC 25 وStreet Fighter 6، وذلك على مجموع جوائز بلغ 100,000 ريال سعودي، بواقع 50,000 ريال سعودي لكل لعبة.

وفي منافسات EAFC 25، شاركت سبعة أندية تمثل الدول الخليجية الست، حيث خاضت الفرق مواجهات حماسية عكست تطور المستوى التنافسي في المنطقة. ومثّل المملكة العربية السعودية فريق Falcons، بينما شارك فريق TriForce من دولة الكويت، ونادي النصر من دولة الإمارات، وKHK Esports من مملكة البحرين، إلى جانب فريقَي السيب والنهضة من سلطنة عُمان، وفريق الريان من دولة قطر. واحتدمت المنافسة حتى المباراة النهائية التي جمعت بين لاعبي فريق Falcons، AbuMakkah وMsdossary7، حيث حسم الأخير اللقب لصالحه بفوزه بنتيجة 12-3.

أما في منافسات Street Fighter 6، فقد ارتفع مستوى التحدي بمشاركة تسعة أندية من الدول الخليجية الست، ما أضفى طابعاً تنافسياً لافتاً على البطولة. ومثّل المملكة العربية السعودية فريقا The Vicious وTwisted Minds، إلى جانب فريق TriForce من دولة الكويت، ونادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية من دولة الإمارات، وفريق KHK Esports من مملكة البحرين، بالإضافة إلى فريقَي النهضة والسيب من سلطنة عُمان، وفريقَي S-City وTeam Mana من دولة قطر.

وفي المباراة النهائية، تواجه اللاعب Latif من فريق Twisted Minds مع اللاعب GTR من نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، حيث انتهت المباراة بنتيجة 3-1 لصالح Latif، في مباراة مشوّقة شهدت تنافساً شديداً حتى اللحظات الأخيرة.

وعبّر اللاعب Latif عن سعادته بتحقيق اللقب قائلاً: "الفوز بهذه البطولة ضمن الدوري الخليجي للرياضات الإلكترونية يعني لي الكثير، خصوصاً مع ابتعادي عن المنافسات الاحترافية لمدة 7 سنوات، ومواجهة أفضل اللاعبين في دول الخليج. وهذا الانتصار هو تذكير بأن العمر مجرد رقم طالما كان لديك الشغف والرغبة لتحقيق أهدافك"

ومع ختام المنافسات، أضاف الأستاذ تركي الفوزان:" نُهنئ جميع اللاعبين الموهوبين الذين شاركوا في النسخة الثانية من الدوري الخليجي للرياضات الإلكترونية، والتي كانت بمثابة منصة لإبراز مواهب الجيل الجديد من النجوم الصاعدين، وأظهرت مدى التقدم اللافت في مستوى الاحترافية لدى لاعبي دول الخليج. وسعداء لمشاهدة جيل واعد من اللاعبين الذين يواصلون تطوّرهم بخطى متسارعة، ويقتربون بثبات من معايير المنافسة العالمية".

وأضاف قائلاً: " إن التزام المملكة بتنمية قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية لا يجسّد رؤيتها الطموحة للمستقبل فحسب، بل يرسّخ أيضاً مكانتها المتنامية كمركز عالمي رائد في هذا القطاع الحيوي، الذي يشهد نمواً متسارعاً ويُعد من أكثر المجالات جذباً للطاقات الشابة والاستثمارات الواعدة".

كما شكّل الحدث منصة ريادية لتوسيع آفاق التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي، إذ شهد توقيع خمس مذكرات تفاهم استراتيجية بين الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية وكلٍّ من الاتحاد البحريني للرياضات الإلكترونية، واللجنة العُمانية للألعاب والرياضات الإلكترونية، والاتحاد القطري للرياضات الإلكترونية، والاتحاد الإماراتي للرياضات الإلكترونية، ونادي الكويت للرياضات الإلكترونية.

وتسعى هذه الاتفاقيات إلى ترسيخ التعاون بين الاتحادات الخليجية، وتعزيز تبادل الخبرات والمعارف، وإتاحة الفرص لتطوير المواهب وصقلها، بما يسهم في دعم كافة فئات المنافسة وتمكين الأجيال الناشئة في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في الدول الست.

وفي هذا السياق، صرّح الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، الأستاذ تركي الفوزان، قائلاً: "تمثل هذه الاتفاقيات لحظة مهمة في مسيرة تطوير منظومة الرياضات الإلكترونية على مستوى منطقة الخليج. فالتعاون الاستراتيجي يُعد ركيزة أساسية لتسريع برامج تطوير المواهب، وإطلاق مبادرات تدريبية مؤثرة، وتعزيز منافسات الفئات كافة، الأمر الذي يرسخ مكانة قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية خليجياً وعالمياً."

نبذة عن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية:

الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية هو الجهة المنظمة والمسؤولة عن تطوير قطاع ومجتمع الألعاب الإلكترونية في المملكة، ورعاية نخبة لاعبي الرياضات الإلكترونية السعوديين. وتصنف أنشطة الاتحاد ضمن مسارين متكاملين؛ يصب الأول في تطوير جميع مستويات اللاعبين المتنافسين بدءاً من المستوى المجتمعي ووصولاً إلى الرياضيين المحترفين الذين يمكنهم تحقيق التميز العالمي، فيما يركز الثاني على تطوير منظومة الألعاب والرياضات الإلكترونية من خلال تحفيز القطاع، وتمكين المواهب.

ومنذ تأسيسه في أواخر العام 2017، نظّم الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية العديد من البطولات والفعاليات المحلية والدولية بأعلى المعايير، كما استقطب استثمارات قيمة من القطاع الخاص في المملكة، فضلاً عن عمله مع مطورين دوليين على تعزيز منظومة الألعاب والرياضات الإلكترونية في السعودية.

عن جينيسيس:

بصفتها علامة كورية ترتكز على التصميم الراقي، قدمت جينيسيس مجموعة من الطرازات المذهلة التي تجسد مفهوم "الأناقة الرياضية"، من ضمنها G70 وG80 السيدان متوسطة الحجم، وG90 السيدان الفاخرة الرائدة، بالإضافة إلى GV70 وGV80 وGV80 كوبيه.

تتواجد جينيسيس من خلال موزعين معتمدين في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كما تمتلك صالات عرض مستقلة في عدد من الأسواق، مع خطط طموحة للتوسع الإقليمي في المستقبل القريب.

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