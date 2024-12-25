دبي، الإمارات العربية المتحدة: شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في الاجتماع الحادي عشر لفريق العمل المشترك بين مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية بمجال الشباب، الذي انعقد اليوم في الدوحة عاصمة دولة قطر.

وترأس وفد الدولة السيد خالد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، حيث ناقش الاجتماع الذي استضافته وزارة الرياضة والشباب في قطر، العديد من الموضوعات، ومن أبرزها تعزيز مكتسبات الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في المجال الشبابي بعد مرور عقد على إنشاء الفريق.

وقال خالد النعيمي: "إن المشاركة في هذا الاجتماع تعكس التزام دولة الإمارات بدعم الجهود المشتركة لتعزيز العمل الشبابي بين دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، وإننا حريصون على الاستفادة من التجارب والخبرات المتبادلة، وتطوير برامج ومبادرات مبتكرة تخدم تطلعات الشباب، وتُمكّنهم من قيادة مستقبل المنطقة.

وأكد أن هذا الاجتماع يمثل منصة مهمة لتعزيز الحوار والتنسيق المستمر بما يحقق الأهداف المشتركة، ويرسم مسارات مستقبلية للعمل ضمن منظومة متماسكة تسهم في منح الشباب آفاقاً جديدة ليكون لهم دور محوري في بناء مستقبل أوطاننا وازدهارها.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الحوار الاستراتيجي القائم بين مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، وتنفيذاً لقرارات المجلس المتضمنة التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين مجلس التعاون والمملكة الأردنية، وتنفيذ خطة العمل المشترك، في جميع المجالات ومنها مجال العمل الشبابي.

وعقد الاجتماع برئاسة سعادة الأستاذ ناصر أحمد الشيخ، مدير عام الهيئة العامة للشباب بالتكليف بدولة الكويت، رئيس الدورة الحالية، ومن الجانب الأردني عطوفة الدكتور حسين سالم الجبور، الأمين العام لوزارة الشباب بالمملكة الأردنية الهاشمية، ومن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، سعادة المهندس عبدالله علي عبدالله الربعي، رئيس قطاع شؤون الانسان والبيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون، وبمشاركة وكلاء وزارات الشباب والرياضة بدول المجلس والأمانة العامة.

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