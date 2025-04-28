الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، اليوم عن الفائزين في تحدي تصميم الألمنيوم الذي تنظمه الإمارات العالمية للألمنيوم بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم. ويهدف التحدي إلى إلهام طلاب المدارس وتشجيعهم على دراسة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، من خلال تطبيقات عملية وتجارب مبتكرة باستخدام معدن الألمنيوم لحل تحديات من واقع الحياة.

وجرى تكريم الفرق الفائزة بحضور سعادة عمر الظاهري، الوكيل المساعد لقطاع العمليات المدرسية بوزارة التربية والتعليم في إمارة أبوظبي، وخالد عيسى عبدالله بوحميد، نائب الرئيس الأول للعلاقات الحكومية و الشؤون الدولية في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وذلك خلال حفل أُقيم في موقع الشركة في الطويلة بأبوظبي.

ويأتي تنظيم "تحدي تصميم الألمنيوم" في إطار برنامج "هندسة المستقبل"، إحدى مبادرات شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في مجال المسؤولية المجتمعية، والذي يهدف إلى تشجيع طلاب المدارس على دراسة تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ومتابعة مساراتهم المهنية في هذه المجالات الحيوية. وقد استقطب البرنامج خلال العام الدراسي الحالي أكثر من 6,950 طالباً وطالبة، من بينهم ما يزيد عن 4,000 طالبة، في مؤشر يعكس تنامي الوعي بأهمية التخصصات العلمية ودورها المحوري في بناء مستقبل قائم على الابتكار والمعرفة.

وتُعد شركة الإمارات العالمية للألمنيوم من أبرز الجهات الرائدة في استقطاب وتوظيف الكفاءات المتخصصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، إذ تضم الشركة أكثر من 1,500 خبير في هذه التخصصات، من ضمنهم ما يزيد عن 500 مواطن إماراتي، ما يعكس التزامها بدعم الكفاءات الوطنية وتطوير منظومة الابتكار الصناعي في الدولة.

ويهدف "تحدي تصميم الألمنيوم" إلى إشراك طلاب الصفوف من التاسع إلى الثاني عشر وتحفيزهم على توظيف مهاراتهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بطريقة مبتكرة لمعالجة تحديات واقعية تلامس حياتنا اليومية باستخدام الألمنيوم. وحظي الطلاب على مدار أربعة أسابيع بتوجيه مباشر من مهندسي الشركة، إلى جانب تزويدهم بكافة الأدوات اللازمة لتطوير وتنفيذ مشاريعهم بنجاح، ضمن تجربة تعليمية تجمع بين التوجيه العملي والتفكير الإبداعي.

وشهد "تحدي تصميم الألمنيوم" هذا العام إقبالاً لافتاً، حيث شارك أكثر من 300 فريق من مدارس مختلفة من أنحاء الدولة، مقارنة بـ163 فريقاً فقط في عام 2024. وتم اختيار 63 فريقاً ضمن القائمة المؤهلة، ليقدموا حلول إبداعية توظّف الألمنيوم في إحدى فئات التحدي الأربع: التصميم المعماري وتصميم المنتجات والتنقل المستدام وحلول الفضاء.

وفاز بالمركز الأول هذا العام في كل فئة من فئات التحدي الفرق التالية: مدرسة فاطمة الزهراء عن فئة التصميم المعماري، ومدرسة نهل للتعليم الابتدائي والثانوي عن فئة تصميم المنتجات، ومدرسة دبي الوطنية- البرشاء عن فئة حلول الفضاء، ومدرسة جميلة بوحيرد عن فئة التنقل المستدام.

وهنأ سعادة الدكتور عمر الظاهري، الوكيل المساعد لقطاع العمليات المدرسية- أبوظبي بوزارة التربية والتعليم، الطلبة الفائزين بالمسابقة مثمناً الشراكة الرائدة مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم ودورها في صقل مهارات الطلبة وتطويرها، والاستثمار بمسيرتهم المعرفية بما يحقق تطلعات دولة الإمارات العربية المتحدة في العديد من المجالات الحيوية ذات الأولوية والتي تتطلب إعداد كوادر وطنية على قدر عال من الجاهزية والتميز والإبداع.

وبين سعادته أن وزارة التربية والتعليم تعمل وعبر العديد من البرامج والشراكات التي تجمعها مع الجهات في القطاعين العام والخاص على فتح آفاق واعدة للطلبة لإظهار شغفهم المعرفي، وترجمة ما اكتسبوه من معارف ومهارات على أرض الواقع من خلال مشاريع واقعية تقدم إضافة نوعية للمجتمع.

وقال خالد عيسى عبدالله بوحميد، نائب الرئيس الأول للعلاقات الحكومية و الشؤون الدولية لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "تُعد تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ركيزة أساسية لتحقيق استراتيجية النمو الصناعي الوطني لدولة الإمارات في إطار «مشروع 300 مليار». وتسعى شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بدورها إلى المساهمة في تنمية الكوادر الوطنية وتأهيلها لقيادة القطاع الصناعي في المستقبل من خلال العديد من المبادرات التعليمية الموجهة للطلاب، بما في ذلك برنامج "هندِسة المستقبل". وقد سرّني الاطلاع على تطبيقات مبتكرة وعالية الجودة من الألمنيوم طرحها مجموعة من الطلاب الموهوبين، الذين يجسدون جيلاً واعداً من المفكرين المبدعين الذين سيقودون مستقبل الصناعة في الدولة ".

وأطلقت الإمارات العالمية للألمنيوم في وقت سابق من هذا العام برنامج "إرشاد"، وهو مبادرة جديدة للتوجيه المهني مخصصة للطالبات الجامعيات، التي تهدف إلى تشجيعهن على خوض مسارات مهنية في القطاع الصناعي. ويُركّز البرنامج على تطوير المهارات الأساسية للنمو المهني، ويتيح للمشاركات فرصة الاستفادة من توجيه مباشر يقدّمه خبراء الشركة، بما يعزّز من ثقة الطالبات بأنفسهن ويمكّنهن من بناء مسيرة مهنية ناجحة في المجالات الصناعية.

-انتهى-

#بياناتشركات