استثمارات إنشائية مستهدفة بقيمة 13 مليار جنيه وأكثر من 4,500 وحدة قيد التنفيذ حاليًاتقدم ملحوظ في معدلات التنفيذ والتسليم يعكس التزام الشركة بتطوير وجهات ساحلية متكاملة وفق أعلى المعايير

القاهرة: نظمت شركة الأهلي صبور للتطوير العقاري جولة إعلامية موسعة داخل مشروعاتها بالساحل الشمالي، شملت مشروعاتها في سيدي عبد الرحمن ورأس الحكمة وسيدي حنيش، والتي تمتد على مساحة إجمالية تبلغ نحو 1,225 فدانًا. وجاءت الجولة في إطار حرص الشركة على استعراض معدلات التنفيذ والإنجاز بمشروعاتها المختلفة، وتسليط الضوء على رؤيتها في تطوير وجهات ساحلية متكاملة تجمع بين جودة الحياة والاستدامة والتصميم العمراني المبتكر.

واستعرضت الشركة خلال الجولة مشروعات AMWAJ وGAIA وSUMMER وYOUD، والتي تمثل نماذج تطويرية متنوعة تعكس رؤية الأهلي صبور في إنشاء وجهات ساحلية متكاملة، تجمع بين المجتمعات السكنية والسياحية متعددة الاستخدامات، بما يوفر تجارب معيشية واستثمارية متنوعة تلبي احتياجات العملاء المختلفة وتواكب تطور الطلب على المقاصد الساحلية الحديثة.

وتُعد الأهلي صبور من أوائل المطورين العقاريين الذين توجهوا إلى الساحل الشمالي باعتباره وجهة واعدة للتنمية والاستثمار، حيث أطلقت الأهلى صبور مشروع AMWAJ في سيدي عبد الرحمن عام 2008، ليشكل نقطة انطلاق لبناء محفظة متكاملة من المشروعات الساحلية التي واصلت الشركة تطويرها على مدار السنوات الماضية، مستندة إلى سجل قوي في التنفيذ والتسليم وتطوير مجتمعات قائمة ومستدامة. ويأتي ذلك بالتوازي مع محفظة تطوير نشطة تضم استثمارات إنشائية مستهدفة بقيمة 13 مليار جنيه بالمشروعات الجاري تنفيذها بمختلف مشروعاتها، إلى جانب 4,500 وحدة سكنية قيد الإنشاء حاليًا، مع خطة لتسليم نحو 1,000 وحدة خلال عام 2026، بما يعكس التزام الشركة بالتنفيذ وفق الجداول الزمنية المحددة وتعزيز القيمة الاستثمارية لعملائها.

وخلال الجولة التفقدية، استعرضت الشركة مستجدات التنفيذ بمشروع GAIA في رأس الحكمة، أحد أبرز الوجهات الساحلية ضمن محفظة الأهلي صبور، والممتد على مساحة 284 فدانًا. ويتميز المشروع بتخطيط عمراني منخفض الكثافة، حيث لا تتجاوز نسبة البناء 14% من إجمالي المساحة. ويضم المشروع 3,582 وحدة سكنية.وعلى مستوى التنفيذ، انتهت الشركة من تسليم المرحلة الأولى بالكامل خلال عام 2023، وتواصل حاليًا تسليم المرحلة الثانية، مع استقرار نحو 4,096 عميل داخل المشروع منذ بدء التشغيل. كما بلغت نسبة إنجاز الأعمال الإنشائية بالمرحلة الثانية نحو 99%، فيما تستهدف الشركة تسليم 420 وحدة إضافية ضمن المرحلة نفسها خلال صيف 2026.

وتأتي أبرز مستجدات مشروع SUMMER في سيدي حنيش، الممتد على مساحة 434 فدانًا، والذي يُعد أحد أكبر مشروعات الأهلي صبور بالساحل الشمالي، وفي إطار بدء أعمال التنفيذ، تم إسناد أعمال المرحلة الأولى إلى شركة الشمس للمقاولات كمقاول عام للمشروع، بقيمة تعاقدية تبلغ مليار جنيه مصري، حيث يجري حاليًا تنفيذ أعمال التمهيد والحفر والردم تمهيدًا للمرحلة الإنشائية.

وفي مشروع YOUD برأس الحكمة، استعرضت الشركة مستجدات التنفيذ بالمشروع الممتد على مساحة 164 فدانًا، والذي يعتمد على استغلال التدرج الطبيعي للأرض عبر ستة مستويات، بما يعزز الإطلالات البحرية لمعظم الوحدات. ويتميز المشروع بواجهة شاطئية بطول يقارب 1,050 مترًا وشاطئ بمساحة تقارب 50 فدانًا غير قابل للبناء، ما يوفر إطلالات بحرية مباشرة لنحو 87% من الوحدات. ويضم المشروع وحدات سكنية متنوعة تشمل الفيلات والشاليهات والتوين هاوس والبيتش هاوس، إلى جانب فندق ومنطقة تجارية وملعب رياضي.

وعلى مستوى التنفيذ، بدأت الشركة في تسليم نحو 600 وحدة تمثل حوالي 22% من إجمالي المشروع، إلى جانب نحو 700 وحدة أخرى قيد التنفيذ بمراحل مختلفة، مع الاستعداد لتسليم مزيد من الوحدات خلال موسم صيف 2026. كما أطلقت الشركة مرحلة "يود البحر" التي تقدم شاليهات بخدمات فندقية بإطلالات مباشرة على البحر ضمن خطة تطوير المشروع كوجهة ساحلية متكاملة في رأس الحكمة.

تعليقًا على ذلك، صرّح المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور للتطوير العقاري، قائلاً: "تعتمد استراتيجية الشركة على بناء محفظة متكاملة من المشروعات الساحلية التي تعكس تنوعًا في الرؤى والأنماط التطويرية، بما يجمع بين المجتمعات السكنية المستدامة والوجهات السياحية المتكاملة. ويظهر هذا التنوع بوضوح في مشروعات الشركة المختلفة مثل GAIAو AMWAJ وSUMMER وYOUD والتي يمثل كل منها نموذجًا مختلفًا يعكس فلسفة التطوير لدينا وفق أعلى معايير الجودة."

وأضاف: "نواصل التزامنا بتسريع وتيرة التنفيذ في مشروعاتها القائمة، بالتوازي مع الحفاظ على جودة التصميم والتنفيذ، بما يضمن تقديم تجربة وقيمة حقيقية ومستدامة للعملاء. ويعكس ما يتحقق من تقدم إنشائي في مشروع YOUD ، إلى جانب الأداء القوي لمشروعات مثل SUMMER وGAIA، قوة الرؤية الاستثمارية للشركة وقدرتها على تحويل المخططات إلى مجتمعات متكاملة ونابضة بالحياة على أرض الواقع، بما يعزز مكانة الأهلي صبور كأحد أبرز مطوري الوجهات الساحلية في مصر."

­­­­­­عن شركة الأهلي صبّورللتطوير العقاري

شركة الأهلي صبور هي شركة مصرية رائدة في مجال التطوير العقاري، تأسست عام 1994 بالشراكة الاستراتيجية مع البنك الأهلي المصري.على مدار اكثر من 30 عامًا، تمكنت الشركة من إحداث طفرة في سوق التطوير العقاري من خلال تطوير حلول مبتكرة للمباني والمشروعات العقارية المتنوعة بما يلبي الاحتياجات المتغيرة للعملاء والمجتمعات ومواكبة تطلعات الأجيال القادمة.

تتمتع الشركة بمحفظة أراضي تصل مساحتها الإجمالية إلى 4,280 فدان موزعة على +65 مشروعاً عقاريًا في مواقع متميزة في كافة أنحاء الجمهورية بداية من شرق القاهرة وحتى غربها، وامتدت المشاريع لتصل إلى البحر الأحمر والساحل الشمالي بجانب التواجد في السوق العربي، وتتضمن مشروعات سكنية وتجارية وسياحية وإدارية وأندية رياضية واجتماعية، مما يجعلها وجهة مفضلة للسكن تضم حوالي +40,000 أسرة. كما توسعت الشركة لتغطي مختلف القطاعات المستهدفة في سوق التطوير العقاري المصري وأسست 19 شركة تابعة تقدم باقة متكاملة من المنتجات والخدمات تحت إدارة مجموعة الأهلي صبور تماشيًا مع رؤيتها الاستراتيجية للتطور المستمر.

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