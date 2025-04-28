ينطلق معرضا "إبنِ بيتك" و"إنسباير" اليوم في مركز قطر الوطني للمؤتمرات (QNCC)

الدوحة، قطر: تنطلق النسخة المنتظرة من معرض "إبنِ بيتك" في قطر بالتزامن مع معرض "إنسباير 2025” اليوم في مركز قطر الوطني للمؤتمرات (QNCC)، وذلك في حفل افتتاح مميز يترأسه كبار المسؤولين الحكوميين.

يُعد حضور الشخصيات المحلية البارزة تأكيدًا على أهمية المعارض كمنصات أساسية لقطاعات البناء والتصميم الداخلي والهندسة المعمارية في قطر. ويتوقع منظمو الحدث، شركة نيكست فيرز، أن يسجل معرض هذا العام حضورًا غير مسبوق بفضل إضافة معرض "إنسباير للديكور والهدايا واللايف ستايل"، الذي يقدّم فرصًا لا حصر لها لأصحاب المنازل الراغبين في البناء أو التجديد أو إعادة التصميم. كما يوفّر المعرض موارد قيّمة للاستشاريين والمتخصصين في القطاع الباحثين عن أحدث المعارف والمستجدات.

ومن المقرر أن تستمر الفعاليات حتى 1 مايو 2025 في مركز قطر الوطني للمؤتمرات (QNCC)، حيث يفتح المعرضان أبوابهما يوميًا من الساعة 10:00 صباحًا حتى 10:00 مساءً للدخول المجاني، ونوصي الزوار بالتسجيل المسبق عبر الإنترنت من خلال موقع "إبنِ بيتك" www.buildyourhouseqatar.com لتجنب الانتظار .

كما تتضمن الفعاليات برنامج "مستشاري" المجاني، الذي يتيح للزوار فرصة لاستفادة من استشارات متخصصة مجانية وفردية من خبراء الصناعة، حيث يهدف هذا البرنامج المبسط إلى تقديم نصائح مهمة في بناء المنازل، بما في ذلك التصميم المعماري، واختيار المواد والحصول على التصاريح لتحقيق أقصى استفادة من الميزانية.

وحول مشاركة وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، صرحت السيدة فاطمة النعيمي، مديرة إدارة التمكين الأسري، قائلةً "نحن فخورون بالمستوى الذي ظهرت به المشاريع الوطنية في معرض "إبنِ بيتك". وأكدت أن هذه المشاركة تجسّد ثمرة الجهود المبذولة في تمكين الأسر المنتجة وروّاد الأعمال المحليين، مشيرة إلى أن المنتج الوطني قادر على المنافسة والتميّز، وان مشاركة الاسر المنتجة في مثل هذه المعارض تسهم في انتشارهم محلياً واقليماً".

يشهد الحدث مشاركة أكثر من ثلاثين متحدثًا يتناولون خمسة وعشرين موضوعًا متنوعًا، تتراوح بين حلول بناء المنازل المستدامة والذكية وصولاً إلى مستقبل بناء المنازل.ويشارك فيها نخبة من أبرز المعماريين والمهندسين والمصممين والخبراء الأكاديميين، الذين سيثرون الحضور بمعارفهم وخبراتهم حول الابتكارات الهندسية، والتقنيات الذكية للمنازل، والمساكن الموفرة للطاقة. وتُعقد هذه الجلسات في قاعة 7، في مركز قطر الوطني للمؤتمرات (QNCC)، إلى جانب معرض "إبنِ بيتك" ومعرض "إنسباير"، وذلك من 28 أبريل إلى 1 مايو 2025، من الساعة 10:00 صباحًا حتى 7:00 مساءً.

وتشارك تدمر التجارية في هذه النسخة بسلسلة من المنتجات المبتكرة والحلول الذكية، والتي تُعرض لأول مرة في السوق المحلية، ما يؤكد التزامها الدائم بتقديم كل ما هو جديد في عالم البناء وتجديد المساكن. وتفخر الشركة بأن تكون جزءًا من هذا الحدث الذي يشكّل منصة تفاعلية تجمع بين أصحاب القرار، والمطورين، والمواطنين، لمناقشة أفضل الممارسات وأحدث الاتجاهات في مجالات البناء والتصميم الداخلي.

وحول هذه المشاركة، صرّح السيد مرهف الحمصي، مدير قطاع التجزئة والجملة بشركة تدمر التجارية، قائلاً: "نحن في "ابنِ بيتك 2025" نتطلع إلى نسخة استثنائية تشهد إقبالاً غير مسبوق، ونؤمن بأن التعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص سيسهم في بناء مستقبل أكثر إشراقًا يلبي تطلعات الأفراد والمجتمع في قطر، ويرسّخ مكانة المعرض كمنصة رئيسية لتبادل المعرفة والفرص".

وفي إطار حرصها على تقديم تجارب مميزة لزوارها، تنظم " شركة نيكست فيرز"، الجهة المنظمة للمعرضين، سحوبات يومية طوال فترة الفعاليات، مع الإعلان عن الفائزين في يوم 1 مايو، الساعة 7:00 مساءً، حيث سيحظى المشاركون بفرصة الفوز بجوائز استثنائية ستعزز تجربتهم في بناء منازلهم، مثل قسائم هدايا من "هوم سنتر" ووحدات تكييف من "جري". يمكن للمشاركين التسجيل في السحب عبر مسح رمز الاستجابة السريعة (QR) وتسجيل بياناتهم في مكتب التسجيل المخصص طوال أيام معرض "إبنِ بيتك".

وتعد إضافة معرض إنسباير إلى معرض إبنِ بيتك، الذي تم تأسيسه بالفعل، حدثاً صناعياً أكبر وأكثر شمولاً يعكس تطور قطاع بناء المنازل والتشييد في قطر.

حول نكست فيرز

تُعد شركة نيكست فيرز من الجهات الرائدة والخبيرة في تنظيم الفعاليات، حيث تقدم خدمات استثنائية منذ أكثر من 17 عامًا. ومن خلال فريق عمل محترف ومتمرس، توفر نيكست فيرز حلولاً شاملة لإدارة الفعاليات من البداية إلى النهاية، بما في ذلك تنظيم المعارض والمؤتمرات المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات قطاعي الأعمال بين الشركات (B2B) والأعمال بين الشركات والمستهلكين (B2C). وتهدف الشركة إلى تعزيز مكانة قطر كوجهة عالمية رائدة في مجالات المؤتمرات والمعارض والاجتماعات والفعاليات، وبناء وترسيخ مكانة دولية مرموقة كخيار أول لاستضافة الفعاليات التجارية الكبرى.

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