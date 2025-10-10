الرياض, المملكة العربية السعودية: تواصل الهيئة السعودية للمياه استقبال طلبات المشاركة في النسخة الثانية من الهاكاثون العالمي «مياهثون»، الذي يجمع المبتكرين وروّاد الأعمال من داخل المملكة وخارجها لتطوير حلول مستدامة لمستقبل المياه، وذلك حتى 11 أكتوبر الجاري.

وتأتي هذه النسخة استكمالًا لنجاح النسخة الأولى التي شهدت مشاركة واسعة من مبتكرين محليين ودوليين، وأسفرت عن مشاريع نوعية، من أبرزها مشروع “Smart Ric” لمعالجة المياه، ومشروع “Hydraya” في تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وقد حظيت المشاريع الفائزة بالاحتضان في حاضنات ومسرّعات أعمال مركز الابتكار السعودي لتقنيات المياه، مما مكّنها من التطور والتحول إلى منتجات قابلة للتطبيق.

ويهدف “مياهثون” إلى تعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال في قطاع المياه من خلال برامج الحاضنات والمسرّعات، التي تمكّن المبتكرين من تحويل أفكارهم إلى مشاريع عملية ذات أثر اقتصادي واستدامة بيئية، إلى جانب ربطهم بمنصات الابتكار العالمية والمستثمرين لتوسيع نطاق أعمالهم.

وتتضمن النسخة الحالية معسكرات افتراضية وحضورية لتطوير مهارات المشاركين في مجالات متعددة مثل التحلية، والإنتاج المستدام، والذكاء الاصطناعي، وذلك عبر ورش تدريبية بإشراف خبراء محليين ودوليين، تمهيدًا للمراحل النهائية من الهاكاثون.

ويُعد “مياهثون” من المبادرات الوطنية الرائدة التي تجسّد التزام الهيئة السعودية للمياه بتعزيز القدرات الوطنية في مجالات الابتكار والتقنية، وتطوير حلول تسهم في استدامة الموارد المائية، وترسّخ مكانة المملكة كوجهة عالمية لتقنيات المياه.

ويمكن للراغبين في التسجيل والمشاركة الاطلاع على التفاصيل عبر المنصة الرسمية: https://miyahthon.com/en

