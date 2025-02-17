- المتدرّبون قدموا عرضاً لمشاريع تخرجهم المميزة حملت أفكاراً ورؤى إبداعية

- البرنامج وفّر للمشاركين فرصة استثنائية للاستفادة من خبرات أعضاء الإدارة التنفيذية في "الوطني"

اختُتمت فعاليات برنامج «تمكّن» لتدريب الكويتيين من حملة الشهادات الجامعية، والذي نظمته شركة كرييتف كونفيدنس للعام السادس على التوالي، برعاية ودعم إستراتيجي من بنك الكويت الوطني.

وشهد حفل ختام البرنامج، الذي أقيم في المقر الرئيسي للبنك، حضور الإدارة التنفيذية في بنك الكويت الوطني، حيث تم عقد جلسة نقاشية استمعت خلالها الإدارة التنفيذية إلى عرض قدمه متدربو البرنامج لمشاريع تخرجهم المتميزة والتي حملت أفكاراً ورؤى إبداعية.

واستهدف برنامج "تمكّن" في نسخته السادسة، وعلى مدى 10 أسابيع، تطوير المهارات الشخصية اللازمة لخوض الحياة العملية، بالإضافة إلى تحفيز الشباب الكويتي على استكشاف الإمكانات والطاقات الكامنة بداخلهم، وإطلاق العنان لإبداعات الكوادر الشابة من خلال ورش العمل التي تتناول الإبداع والابتكار، والتفكير التصميمي، وتصميم نموذج الأعمال، والاستكشاف الوظيفي وابتكار حلول لتجنب المخاطر.

واستضاف البنك المتدربين في إداراته المختلفة، كما وفر لهم فرصة استثنائية للاستفادة من خبرات أعضاء إدارته التنفيذية، حيث تم تنظيم حلقات نقاشية وحوارات مفتوحة للمشاركين مع قيادات البنك الذين يتمتعون بخبرات واسعة ممتدة على مدار سنوات طويلة في عالم الصناعة المصرفية، ما أتاح للمتدربين الاستفادة من هذه الخبرات التي تساعدهم على تحقيق مسيرة مهنية ناجحة ومستدامة.

ويعتبر برنامج "تمكّن" تجربة تدريبية عملية مبتكرة للخريجين الكويتيين تأخذهم إلى مستويات أعلى من التطوير الذاتي وتسهم في تحويلهم إلى قوى عاملة فاعلة وحصولهم على فرص وظيفية مميزة في القطاع الخاص، عبر تعليمهم الكثير من المهارات وترجمة ما درسوه من نظريات وقواعد إلى واقع عملي، إضافة إلى تطوير الجوانب الشخصية والمهنية.

وتأتي رعاية بنك الكويت الوطني المستمرة لهذا البرنامج الذي يعتبر الأول من نوعه، والحاصل على جائزة أفضل مبادرة مبتكرة في مجال المسؤولية الاجتماعية على مستوى القطاع التجاري الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي عام 2022، في ظل إيمانه الراسخ بأهمية دعم الشباب الكويتي واستقطاب الكفاءات والمواهب وتطويرها، وتقديم كل سبل الدعم لها للدخول إلى معترك سوق العمل بثقة.

من جانبهم، عبّر المتدربون عن سعادتهم بالمشاركة في برنامج «تمكّن»، كما تقدّموا الشكر لشركة كرييتف كونفيدنس على تنظيمها للبرنامج ولبنك الكويت الوطني على دعمه ورعايته وتقديمه لخبراته العريقة من أجل تنمية مهاراتهم، وتأهيلهم إلى سوق العمل على نحو احترافي، بفضل ما يتمتع به البنك من أسلوب مؤسسي يتسم بالحرفية العالية.

وأكد المتدربون أنهم لمسوا خلال البرنامج تطوراً كبيراً واكتسبوا معرفة تشكل قيمة مضافة لمسارهم المهني المستقبلي، واصفين برنامج "تمكّن" بجسر عبور لهم من المرحلة الدراسية إلى مرحلة الحياة المهنية.

ويحرص «الوطني» دائماً على دعم مختلف المبادرات الاجتماعية التي تنسجم مع خطة التنمية لدولة الكويت وتدعم رؤية الكويت 2035 فيما يتعلق بدفع عجلة النمو وتوفير فرص عمل للشباب الكويتي في القطاع الخاص، باعتبارهم ثروة الكويت الحقيقية والعنصر الأساسي في التنمية.

-انتهى-

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