"إيه آي ميديا لاب" تقدم تقنيات ذكية قابلة للتوسع وتخدم قطاعات رئيسية مثل الإعلام والتعليم والرعاية الصحية والتمويل

تعتمد تقنيات مبنية على فهم عميق للغة العربية وسياقها الثقافي

تعيد تعريف تجربة العميل والموظف من خلال أدوات تفاعلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت الشركة الإماراتية "إيه آي ميديا لاب" AI Media Lab ، التابعة لشركة فيجنيرز والمتخصصة في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي لخدمة قطاعات رئيسية عدة وفي مقدمتها الإعلام، عن تنفيذها الحوار الأول من نوعه لأفاتار تفاعلي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، والذي استضافه مقر المؤثرين في دبي بين رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون ونظيره التاريخي وينستون تشرشل، عبر تقنية ذكاء اصطناعي متطورة، في خطوة تبرز قدرات الذكاء الاصطناعي في محاكاة الشخصيات التاريخية بطريقة مبهرة ما يمهد لبداية عصر جديد من التواصل.

جاء إعلان الشركة عن تنفيذ الحوار بالتزامن مع الدورة الأولى من "أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي" الذي يعقد في الفترة من 21 إلى 25 أبريل 2025، وينظمه مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي الذي تشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل.

وتم تنفيذ الحوار باستخدام نموذج ذكاء اصطناعي لغوي متقدم، تم تدريبه على أعمال تشرشل وخطاباته وسيرته الذاتية، بما في ذلك كتاب جونسون الشهير "عامل تشرشل: كيف صنع رجل واحد التاريخ"، وقد ظهر تشرشل على شكل أفاتار رقمي "ميتا-هيومان" يتحدث بصوت مركب مستوحى من خطاباته العامة، معتمدًا تقنية تحويل النص إلى كلام لخلق تجربة حوارية تفاعلية.

وتقدّم "إيه آي ميديا لاب" تقنيات ذكية قابلة للتوسع، مدمجة بفهم عميق للسوق المحلي، وتخدم قطاعات رئيسية مثل الإعلام، والتعليم، والرعاية الصحية، والتمويل، وتسعى لتقديم حلول عملية وفعالة تُحدث فرقاً حقيقياً على أرض الواقع.

حلول مبتكرة

وتهدف "إيه آي ميديا لاب" إلى إحداث نقلة نوعية في صناعة الإعلام، حيث تمنح شركات الإعلام أدوات الذكاء الاصطناعي التي تبسط الإنتاج، وتوطن المحتوى، وتقدم تجربة غنية للجمهور، كما تسعى الشركة إلى إعادة تعريف تجربة العميل والموظف من خلال أدوات تفاعلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، من خلال مساعدين افتراضيين متاحين على مدار الساعة، وتوليد أصوات واقعية متعددة اللغات، ومقدمو عروض رقميون يعززون التفاعل في المؤتمرات والندوات.

كما تسهل "إيه آي ميديا لاب" على المؤسسات إدارة أعمالها بذكاء وفعالية، من خلال حلول توظيف ومتابعة ذكية لإدارة الموارد البشرية، وأتمتة العمليات المتكررة عبر أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تطبيقات في القطاعين الصحي والمالي تشمل إدخال بيانات صوتي، مستشارين افتراضيين، ونماذج تقييم المخاطر.

وتمتلك الشركة خبرة متخصصة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتتميز بأن تقنياتها مبنية على فهم عميق للغة العربية وسياقها الثقافي، حيث تقدم حلولًا مخصصة لاحتياجات كل قطاع، كما أن منصاتها قابلة للتوسع، ومبنية للنمو المستدام.

نبذة عن "إيه آي ميديا لاب"

"إيه آي ميديا لاب"، شركة تابعة لفيجنيرز ومتخصصة في تطوير حلول ذكاء اصطناعي مُصممة خصيصاً لتواكب طموحات الشركات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتسهم في رفع كفاءتها، وتسريع نموّها، وتعزيز قدرتها على الابتكار.

تقدّم الشركة تقنيات ذكية قابلة للتوسع، مدمجة بفهم عميق للسوق المحلي، وتخدم قطاعات رئيسية مثل الإعلام، والتعليم، والرعاية الصحية، والتمويل، وتسعى لتقديم حلول عملية وفعالة تُحدث فرقاً حقيقياً على أرض الواقع.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.aimedialab.ae

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