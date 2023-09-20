دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع "إمباور" أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم عن رعايتها ومشاركتها لمؤتمر طاقة المناطق (LATAM2023) الذي سينعقد في كولومبيا بمدينة "Cartagena" ويستمر ثلاثة أيام من 27 حتى 29 سبتمبر الجاري والذي سيقام تحت شعار "حلول مستدامة لأمريكا اللاتينية ومناطق البحر الكاريبي" بمشاركة عشرات الوفود من القطاعين الحكومي والخاص وخبراء واستشاريون من مختلف دول العالم.

يتم تنظيم المؤتمر من قبل وزارة المناجم والطاقة ووزارة البيئة والتنمية الإقليمية في كولومبيا، بدعم من مختلف المنظمات والوكالات الدولية بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، والجمعية الدولية لطاقة المناطق (IDEA)، والجمعية الكولومبية لتكييف الهواء والتبريد (ACAIRE)، والسفارة السويسرية في كولومبيا.

ويهدف هذا الحدث إلى تمهيد الطريق لتحقيق التنمية المستدامة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي حيث سيشارك سعادة أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لإمباور والمستشار الخاص لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في مبادرة "تطوير تبريد المناطق في المدن الحديثة" في حلقة نقاش بعنوان "نظرة عامة عالمية حول طاقة المناطق" في اليوم الافتتاحي للمؤتمر، كما سيعرض بن شعفار على الحضور في اليوم الثاني تجربة مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع "إمباور" الرائدة في قيادة صناعة تبريد المناطق محلياً و عالمياً بالإضافة الى انجازات دبي الناجحة في تطبيق حلول تبريد المناطق المستدامة التي تساهم في خفض الانبعاثات الكربونية والمحافظة على المناخ. كما وسيشهد المؤتمر ورش عمل وجلسات نقاشية تعالج وتلقي الضوء على قضايا تتصل بأنظمة الطاقة وتجارب العديد من الدول في نشر تلك الأنظمة ونجاحها في توسيع رقعة استخداماتها.

وقال سعادة أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ"إمباور" أن هدف المؤسسة من هذه الرعاية نابع من حرصها على توفير الدعم وضمان نجاح الحدث وتعميق أواصر التعاون مع مختلف الدول والشركات مؤكداً على ان ثقافة العمل الجماعي المشترك أحد ركائز توجهات المؤسسة في حشد الجهود والطاقات المحلية والعالمية في مواجهة التغير المناخي من خلال تقديم الحلول ونشر ثقافة التميز والابتكار في مجال تبريد المناطق المستدام.

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