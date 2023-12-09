استمتع بفضل مشاهدة للألعاب النارية الرائعة وإطلالات خلابة ليلة رأس السنة في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة:"إليت بيرل تشارتر"، الشركة الرائدة في مجال تأجير اليخوت في دبي، تستعد لاستقبال شهر ديسمبر 2023 بحملة ترويجية مبتكرة تبدأ من الأول من ديسمبر وحتى نهايته، لتقدم لجميع عملائها من المقيمين والزوار لمدينة دبي، مجموعة واسعة من العروض الاستثنائية على تشكيلة متنوعة من يخوت وقوارب النزهة والصيد في جميع مراكزها. تمتاز هذه الفترة بتقديم تخفيضات لا مثيل لها، تشمل المواد يخوت النزهات، قوارب النزهة، قوارب الصيد، القوارب السريعة، وأكثر. لتمنح بذلك فرصة فريدة لعملائها من عشاق اليخوت والصيد والنزهات البحرية الإستمتاع بالمناظر الخلابة لمدينة دبي وأفقها الساحر من مياه الخليج العربي الزرقاء الصافية.

احتفل بنهاية عام 2023 واستقبل العام الجديد بأناقة على متن "يخوت إليت بيرل تشارتر" واستمتع برؤية النجوم الساطعة في سماء وأفق دبي الجميل. أمرح بمشاهدة المناظر الخلابة والألعاب النارية للمعالم السياحية الشهيرة في دبي مثل دبي مارينا وبرج خليفة وأتلانتس في جو من الإسترخاء وسط مياه الخليج العربي، لتجربة مليئة بالمرح والبهجة.

إنها إحتفالات رأس السنة الميلادية وقدوم العام 2024، فعندما تعلن الساعة قدوم منتصف الليل، يستمتع الزوار بأنغام الموسيقى الراقصة عبر الدي جي والرقص تحت السماء الصافية لشهر ديسمبر إستقبالاً للعام الجديد.

تقدم "إليت بيرل تشارتر" مجموعة واسعة من اليخوت الفاخرة بما في ذلك القوارب السريعة التي تناسب مختلف المتطلبات من حيث الحجم والسعة وحجز ما لا يقل عن ست ساعات بهذه المناسبة. إذ يمكنك الاسترخاء في منطقة الجلوس على السطح العلوي والاستمتاع بالمناظر المذهلة لأفق دبي الساحر وشمسها الدافئة. تتوفر أيضاً منطقة جلوس خلفية مزودة بطاولة مثالية لتناول الطعام في الهواء الطلق، كما تتميز جميع اليخوت لدينا بصالة داخلية مكيفة بالكامل للحفاظ على راحة عملائنا.

إبدأ رحلتك بالمشروبات الغازية والعصائر الترحيبية لتستمتع مع الأصدقاء بقضاء الوقت والرقص خلال ساعات الليل الأخير من العام إبتداءً من الساعة 8:00 مساء إلى الساعة 2 صباحا، وتجدر الإشارة إلى أنه على الضيوف الحضور قبل الموعد واللقاء في مكان الانطلاق في تمام الساعة 7:30 مساء.

تتضمن يخوتنا الفاخرة ما يلي:

الكابتن والطاقم

معدات السلامة والنجاة

المشروبات الغازية المرطبة والعصائر والماء

طبق فواكهه ومكسرات

زينة وكيك للإحتفال برأس السنة

الموقع: يخوت إليت بيرل تشارتر، دبي مارينا ووك بالقرب من سوبرماركت سبينيس (بوابة تي إيست مارينا)

التوقيت: من 8:00 مساء ولغاية 2:00 صباحاً

المدة: 6 ساعات

السعر: إبتداءً من AED8,000لغاية من AED40,0000

ملاحظة: يجب على جميع الضيوف التواجد في موقعنا قبل انطلاق الرحلة ب30 دقيقة.

#بياناتشركات

-انتهى-

نبذة عن "إليت بيرل تشارتر":

"إليت بيرل تشارتر" هي شركة رائدة في مجال تأجير اليخوت لديها مجموعة واسعة من اليخوت الفاخرة التي تقدمها لعشاق الإبحار وتُعد الشركة الأولى في مدينة دبي التي توفر مجموعة واسعة تتلاءم واحتياجات العملاء. تأسست "إليت بيرل تشارتر" عام 2013 وتقدم مجموعة فاخرة من يخوت الرحلات وقوارب الصيد وقوارب السرعة ويخوت للإيجار في دبي. تتمتع بخبرة لأكثر من عشر سنوات في هذا القطاع ولديها خبرة واسعة في إدارة اليخوت المختلفة للنزهة إلى جانب اليخوت المخصصة للحفلات والمناسبات السعيدة مثل حفلات الزفاف والمناسبات الاجتماعية للمؤسسات والعائلات. يتميز طاقم العمل بإحترافية عالية في تخطيط وتنفيذ الرحلات البحرية.