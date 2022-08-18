تستعرض أحدث حلول المراقبة بالكاميرا وإنترنت الأشياء (IoT) التي تم تطويرها خصيصًا للمدن الذكية

الشركة تستخدم الذكاء الاصطناعي المباشر (AI) خلال المعرض لعرض كيفية عمل منصة تطبيقات كاميرا "أكسيس" من الجيل الرابع (ACAP4)

دبي، الإمارات العربية المتحدة : تستعرض "أكسيس كوميونيكيشنز" الشركة الرائدة في قطاع الأمن وحلول المراقبة بالفيديو خلال مشاركتها في معرض "إنترسك السعودية" المقرر إقامته بالرياض في الفترة من 13- 15 سبتمبر المقبل، أحدث الحلول الذكية في مجالات البنية التحتية الحيوية، المدن الذكية، الضيافة، وقوة الحافة، يحظى زوار المعرض بفرصة الاطلاع على كيفية تطبيق الأبعاد العديدة لمنتجات وحلول وخدمات "أكسيس" المبتكرة في هذه المجالات الأربعة.

وستتيح شركة "أكسيس كوميونيكيشنز" للزوار فرصة الإطلاع على كل منتج من منتجاتها ومعرفة كل مكون به، لاسيما منتجها المتميز "النظام على شريحة" (SoC) الذي يعرف باسم (ARTPEC). وقد قامت شركة " أكسيس" بتطوير شريحة ARTPEC SoC وتصميمها لتلبية متطلبات حلول المراقبة بالفيديو الاحترافية في قطاعات الضيافة والبنية التحتية الحيوية والمدينة الذكية.

كما سيستخدم فريق " أكسيس" الذكاء الاصطناعي المباشر (AI) لعرض كيفية عمل منصة تطبيقات كاميرا "أكسيس" من الجيل الرابع (ACAP4) بجانب معرفة المزيد حول موضوع "قوة الحافة". كما سيناقش الفريق الفرص التي توفرها هذه التقنية للمطورين الذين يتطلعون إلى بناء مزيد من الحلول لأجهزة "أكسيس".

وقال عنان عليان، مدير قسم المبيعات في شركة "أكسيس كوميونيكيشنز لمنطقة "وسترن أرابيا": "يعتبر معرض "إنترسك السعودية" أحد أهم الفعاليات المتخصصة في مجال الأمن التجاري والأمن السيبراني وقطاع الأمن المادي وأمن المنطقة المحيطة، ويشكل المنصة المثالية لاستعراض منتجات "أكسيس كوميونيكيشنز" المبتكرة في الرياض بالمملكة العربية السعودية بوصفها من واحدة من أكثر مدن المنطقة تطوراً، ما يعزز عملنا وأهدافنا لتطوير أحدث حلول المراقبة المتطورة تماشياً مع رؤية 2030 ، كما سنعرض للزوار سبل استخدام تقنيات الشركة الذكية في إعادة تشكيل المدن في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية "

ويشارك في فعاليات الدورة الرابعة لمعرض "إنترسك السعودية" هذا العام عدد من القادة الحكوميين ،الوكالات ، كبار رجال الأعمال والمتخصصين في قطاع الأمن في الرياض لأول مرة، وذلك لمناقشة أحدث التقنيات المستخدمة في قطاع السلامة والأمن وقطاع خدمات الإطفاء والطوارئ. وسيسلط المعرض الضوء على ست فئات رئيسية هذا العام ومن المتوقع أن يكون الأمن التجاري هو الفئة الأكثر شمولاً ، كما سيتضمن عرض العديد من المنتجات المختلفة بدايةً من أنظمة المراقبة وكاميرات المراقبة وصولًا إلى برامج إدارة وتحليلات الفيديو.

ومن المتوقع أيضًا أن تتاح الفرصة للزوار لمعرفة المزيد حول التقنيات المستقبلية التالية:

· حلول المراقبة بالكاميرا وإنترنت الأشياء (IoT) القابلة للتطوير والرائدة في هذا القطاع، والتي تم تطويرها خصيصًا مع وضع المدن الذكية في الاعتبار.

· أنظمة المراقبة الذكية التي تعالج التطفل والانقطاع والإصابة كجزء من حماية البنية التحتية الحيوية التي تتجاوز الأمن المادي فقط.

· نظام التعرف على لوحة ترخيص المركبة بناءً على التعلم العميق والبيانات وحلول التحكم في الوصول القائمة على بروتوكول الإنترنت (IP)، والمستخدمة في قطاع الضيافة.

· برامج تحليلات الفيديو القوية والقائمة على التعلم العميق التي تعمل على التعرف على الأشياء بدقة أكبر.

وتشارك شركة "أكسيس كوميونيكيشنز" في هذا المعرض بجانب شركتي Irisity وDedrone. شركة Irisity هي شركة برمجيات سويدية تعمل على تطوير تقنية أخلاقية للذكاء الاصطناعي لاكتشاف الأنشطة المشبوهة عبر أنظمة الأمن بدلاً من كشف الهوية الشخصية. أما شركة Dedrone فهي شركة عالمية رائدة في قطاع الأمن تقوم بتطوير تقنية الكشف عن الطائرات بدون طيار لحماية المؤسسات من الطائرات الخبيثة بدون طيار من خلال تأمين المجال الجوي.

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انضم إلى فريق "أكسيس كوميونيكيشنز" الذين سيقومون بعرض أحدث حلول المراقبة الأمنية في المنصة 1-D26 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض (RICEC).

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نبذة عن "أكسيس كوميونيكيشنز" :

تتيح "أكسيس كوميونيكيشنز" عالمًا أكثر ذكاءً وأماناً بخلق حلول لتحسين الأمن وأداء الأعمال. وبصفتها شركة تقنية شبكات ورائدة في تلك الصناعة، تقدم Axis أنظمة حلول المراقبة بالفيديو، والتحكم في الوصول، والاتصال الداخلي وأنظمة الصوت. ويتم تعزيزها من خلال تطبيقات التحليلات الذكية ودعمها بتدريب عالي الجودة.

يعمل في Axis ما يقرب من ٤۰۰۰ موظف متخصص في أكثر من ٥۰ دولة وتتعاون مع شركاء تكامل التكنولوجيا والأنظمة في جميع أنحاء العالم لتقديم حلول للعملاء. تأسست "أكسيس كوميونيكيشنز" في عام ۱٩8٤ ويقع مقرها في لوند، السويد.

للمزيد من المعلومات عن شركة "أكسيس كوميونيكيشنز"، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.axis.com