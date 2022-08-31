يجلب منتدى ميتا السينمائي أصحاب الاهتمام في السينما من الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا وبلدان رابطة الدول المستقلة وتركيا لتلبية الطلب على مرافق المسرح ونقص محتويات الأفلام في بعض الأسواق بينما يظهر القطاع العام نموا قويا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ستعالج النسخة القادمة من منتدى ميتا السينمائي الناجح بشكل كبير عدم تطابق العرض والطلب في محتويات الأفلام ومرافق المسرح في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا الذي سيعقد في الفترة من 25 إلى 26 أكتوبر 2022 ، في أتلانتس النخلة ، دبي.

حيث سينضم أصحاب الاهتمام في صناعة السينما من تركيا وآسيا ودول رابطة الدول المستقلة إلى منتدى ميتا السينمائي الذي يقام في عامه الخامس ، مما يجعله مؤتمرا عالميا لصناعة السينما أصبح أحد مؤتمرات السينما العالمية التي يجب حضورها.

حيث سيناقش أكثر من 500 من مندوبي الصناعة والخبراء والمشاركين ويناقشون الفرص والتحديات التي يواجهها أصحاب المصلحة في الصناعة في منتدى ميتا السينمائي. سيعرض أكثر من 60 موردا أحدث المنتجات والخدمات التي تعزز تجربة رواد السينما. سيتبع مؤتمر صناعة السينما الضخمة الذي يستمر ليومين ، مهرجان ميتا السينمائي لمدة ثلاثة أيام والذي سيعرض أكثر من 40 فيلما روائيا كاملا ، ووثائقية ، وفيلم قصير إلى جانب العروض الأولى للإصدارات المرتقبة لعام 2022 في فوكس سينما في النخيل، مجمع تجاري.

"أصبح منتدى ميتا للسينما منصة دولية لمجتمع صناعة السينما العالمية لبناء شراكات وسد فجوة المحتوى ، بالإضافة إلى مناقشة طرق توسيع سلاسل السينما في الأسواق الناشئة" ، وفق ما قلت ليلى ماسيناي ، الشريك الإداري ، جريت مايند إيفنتس مانجمنت .

يكمل منتدى ميتا السينمائي أيضا تطوير الاقتصاد الإبداعي الذي يمكن أن يكون لمساهمته تأثير كبير في دول الشرق الأوسط وأفريقيا. سيعزز استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي التي تهدف إلى تحويل إمارة دبي إلى وجهة دولية للإبداع وعاصمة للاقتصاد الإبداعي بحلول عام 2025.

أظهر تقرير حديث بعنوان "مستقبل الاقتصاد الإبداعي" من إعداد شركة ديلويت أن الصناعة الإبداعية توظف ما يقرب من 20 مليون شخص في تسعة بلدان أجرتها شركة ديلويت.

"ستستمر طبيعة الاقتصاد الإبداعي في التغيير وستزدهر أو تنخفض أعمال وقطاعات محددة. يمكن أن تظهر قطاعات جديدة بالكامل. ومع ذلك ، يمكننا أن نكون متفائلين بأن الاقتصاد الإبداعي ككل من المرجح أن ينمو بمرور الوقت ، "قالت ديلويت في ورقتها البحثية.

تهدف استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي إلى مضاعفة مساهمة الصناعات الإبداعية في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي من 2.6 في المائة في عام 2020 إلى 5 في المائة بحلول عام 2025. كما تسعى إلى مضاعفة عدد الشركات الإبداعية التي تتخذ من دبي مقرا لها من 8300 في المائة. 2020 إلى 15000 بحلول عام 2025 ، وأكثر من ضعف عدد المبدعين المقيمين في الإمارة ، من 70.000 في 2020 إلى 140.000 بحلول عام 2025.

منتدى ميتا السينمائي هو أول وحتى الآن ، المؤتمر الوحيد الذي يركز على صناعة السينما في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا التي لديها واحدة من أسرع الصناعات الترفيهية نموا في العالم حيث تستثمر الحكومات والقطاع الخاص بكثافة في مرافق الترفيه لتنويعها الاقتصادات وتقليل الاعتماد على قطاع اقتصادي واحد.

يجمع هذا الحدث جميع أصحاب المصلحة على منصة واحدة لتبادل الأفكار حول نمو الصناعة وتحديد الفرص للمضي قدما. ستستضيف الندوات والجوائز والعروض الأولى للأفلام الجديدة وورش العمل والفصول الدراسية الرئيسية ، وستعرض المنتجات الجديدة وعروض المحتوى الحصرية.

منتدى ميتا السينمائي مدعوم من قبل جميع اللاعبين الرائدين في هذا المجال. هذا الحدث مدعوم من فوكس سينما كشريك استراتيجي للسينما ، وانضمام الهيئة الوطنية للأفلام كشريك داعم. ومن بين شركاء الصناعة الرائدين الآخرين ، يونيفيرسال بيكتشر انترناشيونال و وورنر بروس انترتايمنت و إيه غم سي سينما و سياينبوليس جلف و مايسون إس يو و سينمارين و ساين نبودرم و فليم هاوس سينما و جولدن سين و سينما بلس و دوبلي و إم إي سينما و ستارز بلاي و ساينباكس و إمباير انترتانمنت.

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نبذة عن منتدى ميتا السينمائي

إن منتدى ميتا السينمائي هو أكبر مؤتمر سينمائي ، ويغطي أسواق الشرق الأوسط و أفريقيا. نما الحدث على مر السنين ليشمل المزيد من المناطق و المزيد من المشاريع و المزيد من الشركاء وأصبح أهم تجمع إقليمي منفرد لقطاع السينما.

عادت النسخة الخامسة أكبر وأفضل من أي وقت مضى ، مع المزيد من الجلسات التي تغطي مختلف الأسواق بالتفصيل ، وقاعة مؤتمرات موسعة ، وتدريب إضافي ، و ورش عمل ، وبالطبع مجموعة أقوى من الألواح ، و عروض المنتجات ، و ميزات الأفلام.