الشهادتان الممنوحتان لأكاديمية هورايزن، التي تتبع لقطاع التجارة ودعم المهام لدى مجموعة إيدج، تضمنان استمرارية الأعمال على الصعيد المؤسسي وزيادة إجراءات أمان البيانات

أبوظبي: أعلنت اليوم "هورايزن"، أكبر أكاديمية مستقلة للتدريب على طائرات الهليكوبتر في الشرق الأوسط، والتابعة لمجموعة "إيدج"، حصولها على شهادة أمن المعلومات ISO27001 وشهادة نظام إدارة استمرارية الأعمال ISO22301 من شركة بورو فيريتاس، المتخصصة في خدمات الفحوصات المخبرية والمراقبة وإصدار الشهادات بمستوى عالمي.

وجاء ذلك الإعلان خلال حفل أقيم داخل مقر أكاديمية هورايزن في العين، وحضره ممثلون عن بورو فيريتاس والإدارة التنفيذية لهورايزن، وموظفو الأكاديمية.

وقدّم مسؤول تطوير الأعمال لدى بورو فيريتاس، شان سايت، والمسؤولة الأولى عن المبيعات والتسويق، زيليكا جوفوفيتش، الشهادتين إلى الرئيس التنفيذي لهورايزن حارب ثاني الظاهري. وأعرب ممثلا بورو فيريتاس عن تقديرهما لجهود هورايزن في تأمين بياناتها وضمان استمرارية أعمالها.

وفي معرض حديثه حول هذه المناسبة، قال الظاهري: "تلتزم هورايزن دوماً بحماية بيانات العملاء وسريتها. واعتمدنا نظاماً لإدارة أمن المعلومات ضمن الشركة؛ وفي نفس الوقت، نؤسس أنظمة لإدارة استمرارية الأعمال لدينا. ونؤمن أن إجراءات أمن المعلومات المناسبة يجب أن تترافق مع استمرارية الأعمال للوقاية من التهديدات المحتملة في عالم اليوم. ونعبّر اليوم عن فخرنا بالإنجازات التي حققناها".

كما أشار الظاهري أن هكذا جوائز تعد إضافات رئيسية لإنجازات هورايزن، وتعكس المهنية العالية المستمرة للموظفين. وعبر هذه الأنظمة الجديدة المعتمدة، ستتمكّن الأكاديمية من مواصلة عملياتها رغم حدوث أي أزمة محتملة، ثم استئناف العمليات المعتادة والطبيعية بعد فترة وجيزة. تظهر تلك الإنجازات أيضاً قدرة هورايزن على توفير معايير تتوافق مع الخدمات وتلبي متطلبات العملاء، إضافة إلى الالتزام بالمتطلبات التنظيمية الخارجية والداخلية.

ومنذ تأسيسها عام 2003، تعد هورايزن أكاديمية التدريب الأولى في الشرق الأوسط التي تقدم جلسات تدريب على الطيران للعملاء التجاريين والعسكريين باستخدام طائرات "بيل"، وأكملت بنجاح أكثر من 150,000 ساعة تدريبية لتحسين مهارات طياري الهليكوبتر.

وتشكّل هورايزن جزءاً من قطاع دعم المهام لدى إيدج، مجموعة التكنولوجيا المتقدمة المصنفة ضمن أفضل 25 مورداً عسكرياً في العالم.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن هورايزن

"هورايزن" هي أكبر أكاديمية مستقلة للتدريب على قيادة المروحيات في الشرق الأوسط، ومقرها في مدينة العين. وعلى مدى يزيد عن عقد من الزمن، أسهمت الأكاديمية بدور محوري في تطوير القدرات الإقليمية على قيادة الطائرات ذات الأجنحة الدوارة، حيث تقدم "هورايزن" خدمات تدريب أساسية وعالمية المستوى لطياري المروحيات لدى مجموعة واسعة من المشغلين ضمن القطاعين التجاري والعسكري في منطقة جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وباعتبارها جزءاً من (ايدج)، تسعى "هورايزن" بانتظام إلى امتلاك تقنيات تدريب جديدة ومبتكرة، وإقامة شراكات عالمية المستوى، بهدف تحسين مهارات الطيارين، وزيادة المرونة التشغيلية لدى العملاء. تمّ تصنيف الشركة ضمن أفضل 10 مزودين بتدريبات الطيران على مستوى العالم، كما وضعت "هورايزن" معايير الجودة في هذا القطاع، مع مواصلة سعيها نحو تحقيق هدفها المتمثل في توسعة وتخصيص الخدمات التي تقدمها.

المزيد من المعلومات متوفر على الموقع الإلكتروني horizonacademy.ae

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يمكنها من تحقيق النجاح والازدهار. ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن القومي، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها. ويقع المقر الرئيسي لـ "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 20 كياناً ضمن أربع قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، والصواريخ والأسلحة، والحرب الإلكترونية والتقنيات السيبرانية، والتجارة ودعم المهام.