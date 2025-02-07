انطلقت في العاصمة أبوظبي اليوم أعمال النسخة الحادية عشرة للمؤتمر الإقليمي لجنوب وغرب آسيا وأفريقيا للعناية المركزة والإنقاذ المتخصص في الأكسجة خارج الجسم (SWAAC ELSO ) بحضور نحو 1000 من الخبراء والأطباء والمحاضرين العالميين، في مجال دعم الحياة خارج الجسم.

وحضر افتتاح المؤتمر الذي يستمر على مدار 3 أيام سعادة الدكتور راشد عبيد السويدي المدير التنفيذي لقطاع القوى العاملة الصحية في دائرة الصحة ـ أبوظبي، وسعادة الدكتورة سلامة بنت رفيع المدير التنفيذي لمركز الجاهزية والاستجابة للطوارئ بدائرة الصحة ـ أبوظبي، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين والشخصيات البارزة في القطاع الطبي المحلي والدولي.

وأكد الدكتور سلمان عبد العزيز رئيس المؤتمر السنوي الحادي عشر لجمعية دعم الحياة خارج الجسم لدول جنوب غرب آسيا وأفريقيا، استشاري الطب الباطني والعناية الحرجة، والرعاية الحرجة للقلب والأوعية الدموية في مركز الريادة للرعاية الصحية في أبوظبي أن دولة الإمارات العربية المتحدة سباقة في تقديم الرعاية الصحية عالية المستوى وتوفير أحدث الأجهزة والتقنيات ورفد القطاع الصحي بالخبرات اللازمة بهدف تقديم رعاية صحية متميزة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها.

وقال إن دولة الإمارات بشكل عام وأبوظبي خاصة حققت العديد من الأنجازات في هذا التخصص المهم، من أبرزها تشكيل لجنة مختصة من قبل دائرة الصحة في أبوظبي لإضافة معايير الجودة حسب الأعراف الدولية المتبعة وتنسيق البروتوكولات المطلوبة من أجل توفير الخدمات المتخصصة، وتوفير المتطلبات من أجل جعل أبوظبي مقراً عالمياً للتعليم الطبي المتخصص، ومركزاً للمؤتمرات والبحوث، وكذلك تفعيل نظام الجاهزية والاستجابة للحالات الحرجة التي تتطلب تدخلات نظام الايكمو لإنقاذ حياة العديد من المرضي في أبوظبي، بالإضافة للتعاون المباشر مع الخبراء الدوليين والاقليميين في هذا المجال.

وتوجه الدكتور سلمان عبد العزيز رئيس المؤتمر، بالشكر الجزيل للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات ولدائرة الصحة ودائرة الثقافة والسياحة وكليفلاند كلينيك أبوظبي ومدينة الشيخ خليفة الطبية والشركات الداعمة لإبراز هذا المؤتمر بصورة متميزة.

من جانبه قال الدكتور فيفك كاكار الرئيس المشارك للمؤتمر السنوي الحادي عشر لجمعية دعم الحياة خارج الجسم لدول جنوب غرب آسيا وأفريقيا، مدير برنامج دعم الحياة خارج الجسم (الإيكمو) ومدير معهد الرعاية الحرجة في كليفلاند كلينك أبوظبي، إن النقاشات خلال جلسات اليوم الأول للمؤتمر حول أفضل الممارسات والمبادئ التوجيهية القائمة على الأدلة، والسبل الكفيلة لمواجهة التحديات في تنفيذ خدمات دعم الحياة خارج الجسم، في وحدة العناية المركزة، وقسم الطوارئ، وغرفة العمليات العامة، والتكامل بين العلاج ببرنامج الأكسجة الغشائية خارج الجسم (الإيكمو) وطرق العلاج الأخرى.

وأضاف أن المؤتمر يوفر فرصة مهمة للمشاركين من المختصين لاكتساب المهارات والمعرفة العملية من خلال ورش العمل العملية التي تنظم خلال أيام المؤتمر خاصة تقنيات القسطرة، واستكشاف الأخطاء وإصلاح المضاعفات الشائعة لبرنامج دعم الحياة خارج الجسم (ECLS ).

وشهد اليوم الأول للمؤترم عقد 3 جلسات رئيسية تركز النقاش خلالها حول الصدمة القلبية وأكسجة الأكسجة خارج الجسم، وأفضل الممارسات الحالية في هذا المجال تحدث خلالها عدد من المختصين من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت وهولندا وكندا والهند واستراليا، والولايات المتحدة الأمريكية وايطاليا وفرنسا.

وبالتزامن مع المؤتمر تم تنظيم 3 ورش عمل، الأولى لعلاج الأطفال ـ الأكسجة خارج الجسم، وورشة العمل الثانية لتدريب الأطباء على تركيب جهاز الاكيمو، والثالثة حول تركيب القساطر الخاصة بجهاز الاكيمو، وشارك فيها نحو 75 طبيباً ومختصاً من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليج وعدد من دول العالم، وجرت في مركز المحاكاة في كليفلاند كلينك، وقدمها كل من الدكتور ايهاب أحمد طبيب الرعاية المركزة والقلبية في كليفلاند كلينك، والدكتور طارق عمر رئيس قسم العناية المركزة في كليفلاند كلينك، والدكتور محمد عزام طبيب العناية المركزة والقلبية من المملكة العربية السعودية، وقدوا خلال هذه الورش خلاصة تجاربهم في هذا المجال.

وتم على هامش المؤتمر عرض العديد من الأجهزة والتقنيات في مجال تقنية الأكسجة الغشائية خارج الجسم، وإمداد الجسم بالأكسجين وتنقيته من ثاني أكسيد الكربون.

ويحظي المؤتمر، بدعم دائرة الصحة في أبوظبي، ودعم ورعاية دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، وكليفلاند كلينك، ومدينة الشيخ خليفة الطبية، وقد اعتمدت دائرة الصحة في أبوظبي المشاركة في المؤتمر بواقع 22:55 ساعة تعليم طبي مستمر، وورش العمل والورش التدريبية بواقع 44ساعة.

ويتحدث خلال المؤتمر الذي تستضيفه أبوظبي في الفترة من 6 وحتى 8 فبراير الجاري، ويعقد في فندق كونراد أبوظبي أبراج الاتحاد، نحو 130خبيراً ومختصاً من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي ودول العالم، ليقدموا خلاصة تجاربهم حول تقنية الأكسجة الغشائية خارج الجسم، وإمداد الجسم بالأكسجين وتنقيته من ثاني أكسيد الكربون عن طريق جهاز الإيكمو، ودور المنظمة العالمية لدعم الحياة خارج الجسم ELSO في إنقاذ الأرواح.

-انتهى-

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