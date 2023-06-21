وقعت شركة مدينة المعرفة الاقتصادية السعودية عقد بقيمة 506.6 مليون ريال لتنفيذ الأعمال الكهربائية والميكانيكية للمول التجاري بمشروع ملتقى مدينة المعرفة بالمدينة المنورة بالمملكة، بحسب إفصاح من الشركة للبورصة السعودية (تداول) يوم الأربعاء.

وشركة مدينة المعرفة الاقتصادية تأسست عام 2010 بغرض تطوير وإدارة المخطط الرئيسي لمدينة المعرفة الاقتصادية في المدينة المنورة بالسعودية، وتضم المدينة في منطقتها الشمالية مشروع ملتقى مدينة المعرفة المتصل بالحرم النبوي والمطار والذي تتضمن مرحلته الأولى مركز تجاري وبرج فندقي وآخر سكني.

وبحسب إفصاح الشركة الأربعاء، فيتعلق العقد بتشطيبات المول التجاري من بينها شبكات القوى الكهربائية والاتصالات والإضاءة وغيرها، وتصل مدة العقد إلى 22.5 شهر.

ووقعت شركة مدينة المعرفة الاقتصادية عقد التشطيبات مع شركة السعد للمقاولات العامة، وهي المنفذة للمرحلة الأولى من مشروع ملتقى مدينة المعرفة.

وبدأ العمل في تنفيذ مشروع ملتقى المدينة خلال عام 2021، ويساهم في تمويل تكاليف تنفيذه صندوق التنمية السياحي وبنك الرياض بقيمة 782 مليون ريال مناصفة بينهما، وسيقدم المشروع خدمات الضيافة والسكن والتسوق والترفيه للمواطنين بالمدينة المنورة وزوارها.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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