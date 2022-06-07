وقعت الحكومة الأردنية وشركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار التابعة للصندوق السيادي السعودي، يوم الاثنين، اتفاقية لاستثمار نحو 400 مليون دولار في القطاع الصحي في الأردن، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وسيتضمن المشروع إنشاء مستشفى وجامعة طبية.

ومن المتوقع أن يوفر المشروع 5 آلاف فرصة عمل على الأقل على أن تخصص 7.5% من إيرادات المشروع لأغراض البحث العلمي والتطوير في الأردن.

ويتوقع ان تنتهي التصميمات الهندسية الأولية خلال النصف الثاني من العام الجاري، وتبدأ بعدها أعمال الإنشاء.

نبذة عن شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار

تأسست في 2017. ويساهم صندوق الاستثمارات العامة السعودي بنحو 92% من رأس مال الشركة بينما تساهم كافة البنوك الأردنية بنسبة 8% المتبقية.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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