تراجع صافي ربح شركة أسواق عبدالله العثيم السعودية، خلال الربع الثاني من العام الجاري 2.7% مع ارتفاع المصروفات بسبب افتتاح فروع جديدة، وقدوم موسم شهر رمضان هذا العام في الربع الأول وليس في الربع الثاني كالعام السابق، بحسب بيان للشركة.

ونمت إيرادات الشركة في هذه الفترة بـ 3.83%.

وشركة أسواق عبد الله العثيم أسسها عام 1957 رجل الأعمال السعودي الشهير الراحل صالح العثيم، وتعمل في تجارة التجزئة والجملة، ومدرجة في تداول منذ 2008، وفق بيانات البورصة السعودية.

وقالت الشركة في بيان لبورصة السعودية تداول يوم الخميس، إنها توقفت عن تسجيل حصتها من أرباح شركة عبد الله العثيم للاستثمار الشقيقة بناء على قرار سابق من مجلس الإدارة بالموافقة على بيع هذا الاستثمار، ما ساهم في تراجع الربح.

وكانت الشركة قد أعلنت سابقا عن طرح 30% من أسهم شركة عبد الله العثيم للاستثمار في السوق، وسيتم بيع حصة نسبتها نحو 13% مملوكة لشركة أسواق عبدالله العثيم، ضمن هذا الطرح، وفقا لبيان سابق من الشركة.

وفي يوليو الماضي قالت الشركة إنها استلمت خطاب من شركة عبد الله العثيم للاستثمار بإلغاء الطرح.

وارتفع صافي ربح الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري بـ 30.6% مع نمو المبيعات بنسبة 10.51%.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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