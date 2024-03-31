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وقعت شركة الطاقة الحكومية القطرية "قطر للطاقة" اتفاقيات تأجير مع 4 شركات عالمية مالكة لسفن لتشغيل 19 ناقلة غاز طبيعي مسال، بحسب ما أعلنته الشركة يوم الأحد.

وقالت قطر للطاقة، عبر حسابها على منصة إكس (تويتر سابقا)، إن الاتفاقيات تأتي في إطار برنامجها لتوسعة أسطول الغاز الطبيعي المسال التابع لها ليصل إلى 104 ناقلات.

وتسعى شركة قطر للطاقة إلى زيادة حجم أسطولها للغاز الطبيعي المسال ليتواكب مع احتياجاتها المستقبلية، في وقت تنفذ فيه قطر - وهي من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم - مشروعات لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2030.

والأسبوع الماضي، قالت قطر للطاقة إنها وشركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) وقعتا اتفاقيات تأجير طويلة الأمد لتشغيل 25 ناقلة غاز طبيعي مسال.

وتنفذ قطر مشروعات توسعة لحقل الشمال - وهو أكبر مكمن للغاز في العالم - لرفع إنتاج الدولة من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن إلى 142 مليون طن سنويا في العام 2030.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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