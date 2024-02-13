قال هيثم الغيص الأمين العام لمنظمة "أوبك" لمنتجي النفط، إن هناك 14 تريليون دولار استثمارات مطلوبة في قطاع صناعة النفط من الآن، وصولا للعام 2045.

وأضاف الغيص خلال جلسة بالقمة العالمية للحكومات يوم الثلاثاء بدبي، أنه يتوقع أن يستمر الطلب المرتفع على النفط حتى أعوام مقبلة، مع النمو المتوقع في الاقتصاد العالمي وتوقعات زيادات السكان والتوسع الحضري.

وتوقع الغيص أن يرتفع الطلب على النفط إلى نحو 116 مليون برميل يوميا وصولا إلى العام 2045، وهذا يتطلب استثمارات ضخمة تتخطى 600 مليار دولار سنويا.

وأشار الغيص إلى أن النفط يمثل أكثر من 30% من مزيج الطاقة العالمي، وبإضافة الغاز تصبح النسبة قريبة من 60%، وهذا يصعب من تنفيذ فكرة إحلال مصدر طاقة محل آخر، وأن الحديث عن هذا "أمر مضلل،" مشيرا إلى أنه ليس هناك استراتيجية واحدة للتحول في الطاقة وأن هذا التحول يجب أن يكون شمولي وعادل.

"لا يمكننا فصل النظام الطاقي الحالي في يوم وليلة. يجب علينا التعامل مع التحول الطاقي ببراجماتية وواقعية،" بحسب الغيص متحدثا خلال اليوم الثالث للقمة العالمية للحكومات التي تنتهي الأربعاء.

وتضم منظمة أوبك 12 دولة منهم السعودية التي تعد بمثابة قائد المنظمة.

وتنتهج المنظمة سياسة لخفض الإنتاج منذ عدة سنوات ضمن مجموعة أوبك + التي تضم أوبك ومنتجين آخرين على رأسهم روسيا. وقررت أوبك بلس في أواخر العام الماضي خفض طوعي ب 2.2 مليون برميل يوميا خلال أوائل العام الحالي.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا