تعتزم مصر تنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بتكلفة إجمالية تبلغ 1.05 مليار جنيه (نحو 21.7 مليون دولار)، بحسب بيان لوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية يوم الاثنين.

ويأتي ذلك فيما تعمل مصر على تنويع مصادر الطاقة والتوسع في الاعتماد على الطاقة النظيفة. وتسعى الدولة -التي تعاني من نقص في النقد الأجنبي- إلى جذب الاستثمارات المباشرة إلى مختلف القطاعات بما في ذلك الطاقة والطاقة النظيفة، لإنشاء مشروعات جديدة.

ووفق البيان، يهدف المشروعان للمساهمة في إتاحة مصادر طاقة بديلة ومستدامة والاسهام في تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء ومجابهة الزيادة في احتياجاتها.

وتطبق الحكومة منذ الصيف الماضي خطة لقطع التيار الكهربائي في ظل ارتفاع الضغط على شبكة الكهرباء، ومع استهدافها توجيه الغاز الطبيعي إلى التصدير بدلا من محطات الكهرباء -لحاجتها لعائداته بالعملة الصعبة- وهو ما يتسبب في انقطاع الكهرباء لفترات تصل إلى ساعتين يوميا.



تفاصيل المشروعين

(حسب بيان الوزارة)

- مشروع محطة لتوليد الكهرباء باستخدام الخلايا الشمسية في مصفاة تكرير أسيوط بقدرة 10ميغاواط وبتكلفة استثمارية 550 مليون جنيه.

- سيشرف على تنفيذ هذا المشروع تحالف شركتي إنبى وبتروجت، ذراعا قطاع البترول في مجالات التصميمات الهندسية والمقاولات العامة والانشاءات.

- من المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 11 شهرا.

- مشروع ثاني مماثل لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 6.5 ميجاوات بالشركة العامة للبترول بتكلفة استثمارية 500 مليون جنيه.

- سيتم تمويل المشروعين من خلال منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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