أعلنت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) الحكومية، يوم الأحد في منشور عبر منصة إكس (تويتر سابقا)، أن وليد الرشيد البدر ترك منصب الرئيس التنفيذي لكيبك.

ولم توضح الشركة في منشورها سبب مغادرة البدر لمنصبه أو من سيخلفه، كما لم يذكر البدر في رسالة له نشرتها الشركة عبر حسابها على منصة إكس أسباب تركه المنصب.

وتولى البدر منصب الرئيس التنفيذي لكيبك في فبراير عام 2021.

ولدى البدر خبرة 36 عام في قطاع النفط الكويتي، وسبق أن شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية الحكومية.

ومن أبرز ما شهدته فترة تولي البدر لمنصب الرئيس التنفيذي هو تشغيل مصفاة الزور التي هي من أكبر مصافي النفط في العالم، وكان المشروع مخطط منذ عقد لكن تم تأجيله مرارا.

و"كيبك" هي إحدى الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية المملوكة للدولة، والشركة مسؤولة عن تشغيل وإدارة أكبر مجمع أساسي متكامل للتكرير وتصنيع البتروكيماويات ومرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال في مجمع الزور بالكويت.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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