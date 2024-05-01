تسلمت شركتا سكاتك النرويجية وأوراسكوم للإنشاءات المصرية أراضي لتنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في مدينة سوهاج بجنوب مصر بقدرة إجمالية 8 جيجاوات وباستثمارات أجنبية مباشرة تقدر بحوالي 9 مليارات دولار، وفق بيان لمجلس الوزراء المصري يوم الأربعاء.

يأتي المشروعين في إطار مذكرات تفاهم موقعة بين المطورين وجهات حكومية مصرية هي الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة خلال فعاليات مؤتمر COP27 في نوفمبر 2022.

وفي يوليو الماضي، وقعت مصر اتفاقية مع شركة سكاتك النرويجية للطاقة المتجددة، لتخصيص قطعة أرض لإقامة محطة طاقة رياح غرب مدينة سوهاج في جنوب البلاد باستثمارات 5 مليار دولار.

وستقوم شركة سكاتك، وهي مطور متكامل لمشروعات الطاقة والوقود الأخضر، بتنفيذ المشروع الأول لإنتاج 5 جيجاوات فيما لم يذكر البيان مدة تأسيس المشروع أو موعد الانتهاء منه.

فيما سيتم تنفيذ المشروع الثاني من خلال تحالف بقيادة شركة أوراسكوم للإنشاءات لإنتاج 3 جيجاوات، وسيكون على عدة مراحل بالتعاون مع هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

ووفق البيان، سيسهم المشروعان في خفض حوالي 17 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا، وإتاحة نحو 18 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بالإضافة الى الاسهام في تقليل استخدام مصادر الطاقة التقليدية.

وتسعى مصر التي استضافت مؤتمر الأطراف بشأن المناخ Cop27 عام 2022، للتوسع في إنتاج الطاقة النظيفة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدعم اقتصادها، وتستهدف أن تساهم الطاقة المتجددة بـ 42% من مزيج الطاقة في البلاد بحلول عام 2030.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا