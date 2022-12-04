* تم إضافة تصريح لوزير النفط الكويتي

قررت دول مجموعة أوبك بلس يوم الأحد الإبقاء على سياسة انتاج النفط التي اعتمدتها في 5 أكتوبر من دون تغيير.

وأعاد بيان نشرته أوبك على موقعها بعد الاجتماع الوزاري التذكير بأسباب قرار اتخذته دول المجموعة في 5 أكتوبر والتي تعود إلى اعتبارات متعلقة بالسوق فقط وأنه الإجراء الصحيح والضروري لاستقرار أسواق النفط بشهادة المشاركين في السوق.

وعقب الاجتماع، قال وزير النفط الكويتي بدر الملا في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن "قرارات أوبك + تستند على معطيات السوق النفطية وتضمن طمأنته واستقراره".

وتابع الملا قائلا إن أوبك + تتابع انعكاسات مؤشرات تباطؤ الاقتصاد العالمي ومستويات التضخم وزيادة أسعار الفائدة وارتفاع أسعار السلع الأولية وتأثيرات ذلك على معدل تنامي الطلب على النفط وهو "ما استدعى استمرار الحيطة والمتابعة لمستجدات السوق".

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وأثار قرار دول المجموعة في 5 أكتوبر استياء الولايات المتحدة التي وصفته بالمنحاز لروسيا فيما أكدت السعودية والدول المنتجة الأخرى أكثر من مرة أن القرار اقتصادي بحت ويتخذ بالاجماع.

كما أدى القرار إلى أزمة كلامية بين البلدين تطورت إلى إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عن إعادة تقييم للعلاقات الأمريكية ـ السعودية التي تعود روابطها إلى أكثر من 80 عام.

وجاء الاستياء الأمريكي أكثر حدة بعد أن رفضت السعودية طلب الإدارة الأمريكية تأجيل خفض الانتاج.

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وتضم أوبك + الدول الأعضاء في أوبك وعلى رأسها السعودية ودول من خارجها من بينها روسيا التي سيخضع نفطها إلى سقف سعري أقرته يوم الجمعة دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي.

وأضاف بيان أوبك بلس بعد الاجتماع الوزاري الذي جرى عن بعد أنه "امتثالا لمقاربة استباقية، أعادت الدول التأكيد على استعدادها للاجتماع في أي وقت واتخاذ إجراءات إضافية فورية لمواكبة تطورات السوق ودعم توازن السوق النفطي واستقراره إن لزم الأمر."

وسيعقد اجتماع الوزراء المقبل لدول أوبك بلس في 4 يونيو.

(إعداد: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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