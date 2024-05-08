وقعت الحكومة التونسية يوم الأربعاء اتفاقيتين لإنشاء محطتين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 300 ميجاوات وباستثمارات 800 مليون دينار (254.7 مليون دولار)، بحسب بيان وزارة الصناعة والمناجم والطاقة.

ووفق البيان، تم توقيع الاتفاقيتين مع شركة أيميا باور للطاقة المتجددة الإماراتية وشركة فالتاليا الفرنسية.

وتحاول تونس، التي تعاني من أزمة اقتصادية متفاقمة، استقطاب استثمارات أجنبية إلى قطاع الطاقة فيما تسعى إلى رفع المساهمة في إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بنسبة 35% بحلول 2030 و50% في 2035.

وكانت تونس قد عرضت، في يناير 2023، مشاريع طاقة متجددة باستثمارات تقدر بـ 5 مليار دينار على مستثمرين أجانب ومحليين.

تفاصيل المشروعين

(حسب بيان الوزارة)

- مشروع محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في مدينة قفصة، جنوب غرب البلاد، بقدرة 100 ميجاوات.

- سيشرف على تنفيذ هذا المشروع الشركة الإماراتية أيميا باور Amea power.

- مشروع ثاني مماثل لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في محافظة تطاوين جنوب شرق البلاد بقدرة 200 ميجاوات.

- سيشرف على تنفيذ المشروع الثاني شركة فالتاليا الفرنسية.

- يتوقع أن يبدأ العمل في إنشاء المحطتين في بداية عام 2025.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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