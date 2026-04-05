أعلنت شركة أكوا السعودية العاملة في تطوير وتشغيل محطات الطاقة وتحلية المياه والهيدروجين الأخضر، المدرجة بالبورصة السعودية، عن توقف مؤقت لإنتاج الطاقة لمشروعين من مشاريعها للطاقة الشمسية في المملكة، وفق بيانها المرسل للبورصة الخميس.

تعمل أكوا، المعروفة سابقا باسم أكوا باور، منذ نحو 20 عام، وتم إدراجها في البورصة السعودية عام 2021، ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة - الصندوق السيادي السعودي- نسبة 44.16% من أسهم الشركة، وفق بيانات رسمية.

والمحطتان هما مشروعان مشتركان بين شركتي أكوا وبديل للماء والكهرباء المملوكة للصندوق السيادي السعودي. وقد تم توقيع اتفاقية تأسيس المحطتين في مايو 2023، على أن يقوم المشتري الحكومي للطاقة "السعودية لشراء الطاقة" بشراء إنتاج المحطتين.

وقالت أكوا، في بيانها الخميس، إن الوقف المؤقت للمشروعين جاء بناء على توجيهات مشغل النظام ووفق متطلبات استقرار الشبكة الكهربائية، وذلك رغم اعتراض شركتي المشروعين.

وتقدمت شركتا المشروع باعتراضهما، فيما يتم تنفيذ تقييمات فنية تفصيلية تشمل تحليل مستقل من طرف ثالث، إلى جانب التنسيق مع الجهات المختصة لاستعادة التشغيل الكامل للمحطات، حسب البيان.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها وقف الإنتاج في المحطتين، فحسب بيان أكوا، بدأ تشغيل محطة الكهفة، في نوفمبر الماضي، لكن تم وقف الإنتاج بشكل مؤقت في ديسمبر ثم سُمح لها بالإنتاج الجزئي في فبراير الماضي.

أما محطة الرس 2 فبدأ تشغيلها في سبتمبر الماضي وتوقف إنتاجها بشكل مؤقت في يناير 2026، قبل أن يتم السماح لها بالعمل جزئيا في مارس الماضي.

