تم توقيع اتفاق مصري صيني لإنشاء أول مصنع لتصنيع توربينات الرياح وإقامة محطة توليد كهرباء من طاقة الرياح، في منطقة شمال خليج السويس، وفق بيان حكومي مصري صادر الأربعاء.

وتعمل الحكومة على تسريع خطتها لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة من مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028، وذلك لخفض فاتورة الاستيراد، خاصة بعد أن تضررت من أزمات عالمية متكررة آخرها حرب إيران، والتي سببت ارتفاع قياسي في أسعار النفط إلى جانب الضغط على الموارد الدولارية للبلاد التي تعتمد كثيرا على الأموال الساخنة.

وحسب البيان، وقع مذكرة التفاهم كلا من: الشركة المصرية لنقل الكهرباء الحكومية وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة الحكومية، مع شركة ساني SANY للطاقة المتجددة الصينية.

يتوقع أن يتم إنشاء مصنع لتوربينات الرياح خلال مدة أقصاها عامين من تاريخ توقيع الاتفاقيات وفق البيان، فيما كانت تقارير إعلامية قدرت استثمارات المشروع بنحو 300 مليون دولار.

كما يتوقع إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 2000 ميجاوات وربطها على الشبكة القومية للكهرباء خلال مدة أقصاها 23 شهر من تاريخ توقيع الاتفاقيات، وفق البيان الذي لم يذكر التكلفة المتوقعة.

(إعداد: أمنية عاصم، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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