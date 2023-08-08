شركة هندسة الطاقة الصينية أنجزت تثبيت التوربين في مشروع محطة باش لطاقة الرياح جمهورية أوزبكستان

الرياض، المملكة العربية السعودية نجحت شركة أكوا باور السعودية، الرائدة في مجال تحول الطاقة؛ أكبر شركة خاصة في مجال تحلية المياه في العالم، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر، في تركيب أول توربين رياح يعد الأكبر من نوعه في آسيا الوسطى، وذلك في مشروع محطة باش لطاقة الرياح بقدرة "500" ميجاواط، الواقعة في منطقة بخارى في جمهورية أوزبكستان. وقامت شركة Envision Energy بصناعة التوربين بسعة "6.5" ميجاواط، فيما تم تثبيته من قبل شركة هندسة الطاقة الصينية (CEEC)،‏ مقاول الهندسة والمشتريات والبناء.

تعليقاً على ذلك، قال كاشف رانا، الرئيس التنفيذي لإدارة المحافظ في "أكوا باور": "يعد تثبيت أول توربين في مزرعة باش لطاقة الرياح إحدى المعالم المهمة التي نفخر بإضافتها إلى قائمة طويلة من الإنجازات التي حققناها في هذا المشروع، إضافةً إلى التقدم المستمر في مراحل تطور المشروع الذي نعتز من خلاله بدورنا المحوري في دعم استراتيجية الحكومة الأوزبكستانية طويلة الأمد لتنويع مزيج الطاقة في أوزبكستان".

الجدير ذكره أن شركة "مجموعة الصين للطاقة - CEEC" حصلت في 7 ديسمبر عام 2022م على عقد الإنشاء والهندسة والتشغيل والصيانة لكل من محطة باش المستقل لطاقة الرياح، بقدرة "500" ميجاواط، ومحطة دازهانكيلدي المستقل لطاقة الرياح بقدرة "500" ميجاواط الذين تطورهما شركة "أكوا باور" في جمهورية أوزبكستان.

وستضم محطة باش المستقل لطاقة الرياح "79" مولداً لتوربينات الرياح عند اكتمالها بحلول الربع الأول من عام 2025، ومن المتوقع أن تنتج أكثر من ‎"1,650" ‎جيجاواط في الساعة من الكهرباء سنوياً، مما يحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار "750"طن سنوياً. ووقّعت شركة "أكوا باور" على اتفاقية شراء طاقة للمشروع مع شركة الكهرباء الأوزبكية "جي إس سي ناشونال إلكترك غريد" لمدة 25 عاماً.

وتتضمن محفظة مشروعات أكوا باور بجمهورية أوزبكستان "10" مشروعات بقيمة استثمار إجمالية تبلغ "7.5" مليار دولار أمريكي. وتؤكد استثمارات "أكوا باور" وشراكاتها الوثيقة على التزامها الراسخ بقيادة مسيرة تحوّل الطاقة في جمهورية أوزبكستان بما يسهم في تحقيق أهدافها على صعيد التنمية المستدامة، وتعزيز النمو الاقتصادي تحقيقاً لرفاهية شعبها.

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نبذة عن شركة "أكوا باور"

"أكوا باور" شركة سعودية مُدرجة، رائدة في مجال تحول الطاقة (الرمز في تداول 2082)؛ أكبر شركة خاصة في مجال تحلية المياه في العالم، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر. تأسست في الرياض بالمملكة العربية السعودية عام .2004 تضمّ "أكوا باور" ما يزيد عن 4,000 موظف، وتتواجد حالياً في 12 دولة بمنطقة الشرق الأوسط، وإفريقيا، ووسط آسيا، وجنوب شرق آسيا. تضمّ محفظة مشروعات "أكوا باور 77 "مشروعاً لإنتاج الطاقة و/أو تحلية المياه، بتكلفة استثمارية تبلغ 293 مليار ريال سعودي (78.2 مليار دولار أمريكي)، من خلال توليد 50.4 جيجاواط، وإدارة 6.8 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، توفرها كإنتاج ضخم يلبي احتياجات مرافق الدول وفق عقود شراء طويلة الأجل تعمل بنموذج الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. وتأخذ "أكوا باور" على عاتقها تحقيق رسالتها من خلال إنتاج الطاقة والمياه المحلاة بشكلٍ مستدام وموثوق، وبأقل تكلفة ممكنة، بالإضافة إلى المساهمة بفعالية في مجالات التنمية الاجتماعية، والاقتصادية المستدامة للمجتمعات. للمزيد: www.acwapower.com

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