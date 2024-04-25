*تم إضافة خلفية

بدأ الصندوق العربي للطاقة (سابقا الشركة العربية للاستثمارات البترولية "ابيكورب")، بيع سندات خضراء بحجم قياسي ومقومة بالدولار لأجل 5 أعوام، وفقا لما أوردته رويترز الخميس عن وثيقة اطلعت عليها من أحد البنوك المسؤولة عن ترتيب البيع.

يأتي هذا فيما يزداد زخم إصدار السندات الخضراء في الشرق الأوسط والعالم ككل لتمويل التنمية المستدامة في ظل تداعيات التغير المناخي.

وأفادت الوكالة أنه تم تحديد السعر الاسترشادي الأولي لبيع السندات غير المضمونة عند نحو 115 نقطة فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة لمعدل التمويل المضمون لليلة واحدة.

وكان الصندوق، وهو مؤسسة مالية تنموية متعددة الأطراف تركز على الاستثمار في قطاع الطاقة والصناعات البترولية، قد جمع نحو 750 مليون دولار أمريكي خلال إصداره الأول من السندات الخضراء في أكتوبر 2021.

ووفق الوكالة، ستستخدم العائدات من بيع الديون لتمويل أو إعادة تمويل مشروعات جديدة أو قيد التنفيذ أو مشروعات عاملة بما يتماشى مع إطار التمويل الأخضر لابيكورب.

ماذا نعرف عن ابيكورب؟

(حسب الموقع الإلكتروني وبيانات سابقة للشركة)

- تأسست عام 1975 بموجب اتفاقية بين الدول العربية العشر المصدّرة للنفط.

- تقوم بالاستثمار المباشر وتمويل المشاريع بهدف تنمية قطاعات الطاقة والنفط والغاز في العالم العربي.

- تشكل الطاقة الخضراء والمتجددة نحو 13% من إجمالي المحفظة التمويلية البالغة قيمتها اكثر من 4 مليار دولار.

- تشمل شركاء من القطاعين العام والخاص في 25 دولة.

- أطلقت عام 2021 الدليل العام للسندات الخضراء، وبذلك تعد أول مؤسسة مالية تركز على قطاع الطاقة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصدر سندات خضراء.

- في 2023، كشفت ابيكورب عن هويتها الجديدة لتصبح "الصندوق العربي للطاقة".

- بلغت إجمالي أصول الشركة نحو 8.85 مليار دولار في 2022.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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