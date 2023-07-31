بقيمة 1,3 مليار ريال سعودي

الوجهة تحتضن باقة متنوعة من المناطق الترفيهية المصممة لجذب الزوار والمقيمين من مختلف الأعمار وتزويدهم بتجارب مشوقة نابضة بالمرح

التعاقد مع BUJV، المشروع المشترك بين "شركة البواني المحدودة" و"شركة أورباكون للتجارة والمقاولات" لتنفيذ الأعمال الإنشائية

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة مشاريع الترفيه السعودية "سڤن"، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، بدء الأعمال الإنشائية لوجهتها الترفيهية الجديدة في المدينة المنورة. بالتعاقد مع BUJV، المشروع المشترك بين "شركة البواني المحدودة" و"شركة أورباكون للتجارة والمقاولات"، لتنفيذ الأعمال الإنشائية.

وتدعم الوجهة الترفيهية الاستراتيجية التي تتبناها منطقة المدينة المنورة لتحسين الظروف المعيشية للأفراد وتجديد وإحياء مجتمعات المدينة، مما يعزز من الخيارات الترفيهية الفريدة المتاحة للمقيمين والزوار.

وبهذه المناسبة قال سعادة الأستاذ عبدالله بن ناصر الداود، رئيس مجلس إدارة شركة "سڤن": "ستعمل وجهتنا الجديدة على تغيير المشهد الترفيهي لمنطقة المدينة المنورة وتوفير تجارب مميزة وغير مسبوقة لسكان المدينة كما تدعم الوجهة مساعي شركة سڤن لإثراء حياة الملايين من السعوديين.

ومن جهته أعرب، المهندس فخر الشواف، الرئيس التنفيذي لمجموعة البواني القابضة عن سعادته بالتعاون مجددا مع شركة سڤن لتطوير الوجهة الترفيهية في المدينة المنورة، وهو المشروع الذي يعد واحدا من المشروعات الضخمة التي تنفذها شركة سڤن التي تعنى بالمساهمة في تحقيق الرفاهية وتحسين جودة الحياة".

وبدوره قال الأستاذ رامز الخياط ، المدير العام لـ "مجموعة أورباكون القابضة": "يشكل هذا المشروع إضافة مميزة لمحفظتنا. وبصفتنا شركة إنشاءات ومقاولات دولية معروفة تتمتع بخبرات عريقة وواسعة، سنزود الوجهة الترفيه الجديدة ببصمتنا المميزة للجودة الفائقة".

وتمتد الوجهة الترفيهية الجديدة لشركة "سڤن" على مساحة بناء إجمالية تبلغ أكثر من 84 ألف متر مربع على مساحة تطويرية تتجاوز 100 ألف متر مربع، بجانب حديقة الملك فهد المركزية، لتتكامل معها باعتبارها جزءاً منها؛ حيث تترابط مسارات الأخيرة مع الممرات المفتوحة والحدائق المنسقة بعناية للوجهة، مما يوفر للزوار واحة من الخيارات الترفيهية المحسنة والعروض عالية الجودة التي تساهم في إثراء حياة المجتمع.

وتقدم الوجهة الجديدة للزوار تجارب عائلية غامرة ومليئة بالتشويق، وتشمل مجموعة من خيارات ألعاب الركوب عالمية المستوى ضمن مركز ترفيهي عائلي يمتد على مساحة 4 آلاف متر مربع. كما يمكن للكبار والصغار الاستمتاع بمسار السيارات الكهربائية "الكارتينج" على مستويين مختلفين وبطول أكثر من 330 متراً. وسيتيح مركز Discovery Adventures الفرصة لخوض مغامرات استثنائية مع مسارات السير الطويلة، ومسارات بيوت الأشجار، والعديد من التحديات والمهام التعليمية في أجواء تشبه الأدغال. بينما يوفر مركز Play-Doh الترفيهي ثلاث مناطق غامرة مختلفة تتيح للأطفال إطلاق العنان لمخيلاتهم وإبداعاتهم.

وستجلب الوجهة الجديدة أبرز المعالم الترفيهية من شركة "سڤن" إلى المدينة المنورة، بما في ذلك سينما مزودة بأحدث التجهيزات مع صالات عرض آيماكس وأخرى مخصصة لكبار الشخصيات، بالإضافة إلى صالة بولينج تضم 10 مسارات. كما سيحظى زوار الوجهة بفرصة للاسترخاء وتجديد نشاطهم في مركز لياقة واستجمام مميز. بالإضافة إلى العديد من منافذ التجزئة والمطاعم والمقاهي من علامات محلية وعالمية تناسب مختلف الأذواق.

وتستثمر "سڤن" أكثر من 50 مليار ريال سعودي لبناء 21 وجهة ترفيهية ستوفر تجارب فريدة ومبتكرة عالمية المستوى، بالإضافة إلى شراكات عالمية ضمن القطاع حيث أعلنت سابقاً عن بدء تشييد الوجهة الترفيهة في حي الحمراء في الرياض والوجهة الترفيهية في مدينة تبوك. وستقام مشاريعها القادمة في 14 مدينة عبر المملكة هي: الرياض، والخرج، ومكة المكرمة، وجدة، والطائف، والدمام، والخبر، والأحساء، والمدينة المنورة، وينبع، وأبها، وجازان، وبريدة، وتبوك.

يُذكر أن شركة مشاريع الترفيه السعودية (سڤن)، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، تهدف للمساهمة في تطوير القطاع الترفيهي وبناء وتشغيل الوجهات الترفيهية وخلق بيئة ترفيهية تتناسب مع احتياجات كافة شرائح المجتمع السعودي وتثري حياتهم وفقاً لأعلى وأحدث المعايير العالمية.

#بياناتحكومية

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نبذة عن شركة مشاريع الترفيه السعودية "سڤن":

تأسست شركة مشاريع الترفيه السعودية "سڤن" من قبل صندوق الاستثمارات العامة لتصبح ذراع الاستثمار والتطوير المتخصص بقطاع الترفيه في المملكة العربية السعودية. ويشكل قطاع الترفيه ركيزة أساسية للخطط الاجتماعية والاقتصادية الطموحة التي يجري تنفيذها في المملكة.

وتسعى شركة مشاريع الترفيه السعودية "سڤن" إلى إثراء جودة وأسلوب حياة الملايين من المواطنين والمقيمين في المملكة من خلال تنويع الخيارات والأنشطة الترفيهية، وتطوير المواهب وبناء الكفاءات المحلية المتخصصة في قطاع الترفيه. كما تعمل شركة مشاريع الترفيه السعودية "سڤن" على بناء شراكات راسخة مع مجموعة من أهم الأسماء العالمية وأشهر العلامات التجارية. وذلك بهدف إنشاء بنية تحتية قوية لقطاع ترفيهي عالمي المستوى في المملكة.

وتتضمن أهداف شركة مشاريع الترفيه السعودية "سڤن" العمل على تطوير21 وجهة ترفيهية في 14 مدينة حول المملكة العربية السعودية، تماشياً مع أهداف استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة الرامية لتطوير القطاعات الواعدة، ومن ضمنها قطاع الترفيه والسياحة.

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