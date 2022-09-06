وقعت شركة زين الأردن، التابعة لشركة الاتصالات المتنقلة "زين" الكويتية، اتفاق مع الحكومة الأردنية لإصدار رخصة للجيل الخامس وتمديد رخصها بشأن الترددات الحالية، وفقا لبيان أرسلته الشركة الأم إلى بورصة الكويت يوم الثلاثاء.

وأضاف البيان أن رخصة الترددات ستمتد على 10 أعوام بحسب الاتفاق الذي سيعود عليها بتوفير مادي يعادل 160 مليون دولار، أما رخصة الجيل الخامس فتمتد لـ 25 عام وتتوقع الشركة أن يكون لها آثار إيجابية، قالت إنها لا تستطيع أن تحددها الآن.

وزين الأردن، تأسست في 1995 تحت اسم "فاست لينك" وتقدم خدمات الاتصالات المتنقلة، وانضمت إلى مجموعة زين الكويت عام 2003 في صفقة عرفت بأكبر استثمار خاص بالأردن، وغيرت علامتها التجارية إلى زين في 2007، وفقا لموقعها الرسمي ووسائل إعلام.

أما مجموعة زين الكويتية، فتأسست عام 1983 تحت مسمى شركة الاتصالات المتنقلة (ام تي سي)، كأول مشغل لخدمات الاتصالات المتنقلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي مدرجة ببورصة الكويت.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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