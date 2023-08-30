قال رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، مؤسس شركة "إعمار العقارية" ومنصة التجارة الإلكترونية "نون"، إن مجلس إدارة ومساهمي "نون" ليس لديهم خطة حاليا لطرح الأسهم وإدراجها في أسواق المال.

ونون هي شركة تجارة إلكترونية في منطقة الشرق الأوسط، تأسست عام 2017، ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) حصة بها، ولها مقرات في السعودية والإمارات ومصر، وتوفر مجموعة متنوعة من المنتجات للتسوق عبر الإنترنت.

وقال العبار، في تصريحات لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) نُشرت يوم الأربعاء، إن مجلس الإدارة سينظر بجدية في المستقبل لعملية إدراج "نون"، لا سيما وأن المنطقة العربية في حاجة إلى شركة تجارة إلكترونية مُدرجة في سوق الأوراق المالية.

وأضاف أن "نون" تركز حاليا على النمو والتوسع في أسواقها الرئيسية بالإمارات والسعودية ومصر لا سيما في ظل المنافسة القوية.

وقال: " لدينا خطط ومستهدفات للدخول في أسواق أخرى في المستقبل، ولكن في الوقت الحالي نحتاج إلى التركيز على أسواقنا الرئيسية لمدة عام للاستحواذ على أكبر حصة في هذه الأسواق".

وأشار إلى أن "نون" تنظر دائما إلى فرص الاستحواذ على شركات في المنطقة العربية تتوافق مع طبيعة أعمالها، وقال إن الشركة تنظر إلى دخولها في مجال السفر لاستكمال مسيرة النمو والتوسع.

وتوقع العبار أن يحقق قطاع التجارة الإلكترونية في المنطقة العربية مزيدا من النمو خلال السنوات المقبلة، لا سيما وأنه لا يزال في بداية انطلاقه مقارنة بالأسواق الأخرى حيث يستحوذ القطاع في المنطقة العربية على حوالي 5% فقط من إجمالي التجارة الاعتيادية، في حين تصل هذه النسبة إلى 25% في الصين و20% في الولايات المتحدة.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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