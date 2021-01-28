قالت الشركة الوطنية للتربية والتعليم السعودية في بيان نشر على موقع البورصة السعودية (تداول) اليوم الخميس، إنها استوفت جميع الشروط المطلوبة لإتمام الاستحواذ على كامل شركة ريفان للتشغيل والصيانة المحدودة السعودية.

خلفية سريعة عن الشركتين

الوطنية للتربية والتعليم: هي شركة مدرجة في البورصة السعودية تأسست عام 1958، وتعمل في مجال التعليم. ولدى الشركة مؤسسات تعليمية في المملكة تتسع لأكثر من 24 ألف طالب وطالبة تتوزع على جميع المراحل من رياض الأطفال، والابتدائية، والمتوسطة، والثانوية، وفق بيانات الشركة المنشورة على موقع البورصة وموقعها الرسمي.

ريفان للتشغيل والصيانة المحدودة: مقرها العاصمة السعودية الرياض، وهي تعمل في مجال تقديم خدمات الصيانة للمباني التجارية والسكنية والحكومية والمباني التعليمية والمستشفيات والمباني الطبية، وفق صفحتها الرسمية على شبكة لينكد إن.

خلفيات الصفقة

كانت الشركة الوطنية للتربية والتعليم قد ذكرت في بيان منشور أيضا على موقع البورصة السعودية بتاريخ 28 أكتوبر من العام 2020، أنها وقعت اتفاقية لشراء شركة ريفان مقابل 946,000 ريال سعودي (252.3 ألف دولار).

صفقة سابقة للشركة الوطنية للتربية والتعليم

في شهر مايو 2020، أعلنت شركة الوطنية للتربية والتعليم إتمام صفقة الاستحواذ على كامل شركة مدارس الخوارزمي التعليمية السعودية مقابل 30 مليون ريال سعودي (8 ملايين دولار)، وفق تقرير نشرته العربية.

(إعداد: محمد الحايك. وقد عمل محمد في السابق في عدة مؤسسات، منها صحيفة الراي الكويتية، وقناة أخبار المستقبل الفضائية اللبنانية)

(تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

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