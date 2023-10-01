أعلنت شركة الجوف للتنمية الزراعية (جادكو) السعودية بدء التشغيل التجريبي لمصنع لإنتاج أصابع البطاطس المقلية (French fries) بمنطقة الجوف في شمال غرب المملكة، بحسب بيان من الشركة للبورصة السعودية (تداول) يوم الأحد.

كانت الشركة أعلنت في ديسمبر 2020 موافقة مجلس إدارتها على إنشاء المصنع بتكلفة 70 مليون ريال سعودي (نحو 18.7 مليون دولار)، على أن يبدأ التشغيل التجريبي في عام 2023 ويستمر لمدة شهر.

ووفق بيان الشركة الأحد، سوف تتخطى الطاقة الإنتاجية للمصنع الـ 35 ألف طن سنويا، وسيعتمد بشكل رئيسي على إمدادات البطاطس من مزارع شركة الجوف لتغطية احتياجاته الإنتاجية.

وقالت الشركة إن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 90%، وإنها ستعلن عن موعد بدء الإنتاج التجاري (التصنيع بهدف البيع التجاري).

والمصنع هو من أكبر المصانع من نوعه في السعودية، ويصب في إطار استراتيجية رؤية المملكة 2030 (لتنويع اقتصاد السعودية بعيدا عن عائدات النفط) والهادفة لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد مما يساعد في الميزان التجاري للمملكة، وفق الشركة.

وتعمل شركة الجوف، التي تأسست عام 1988، في الإنتاج الزراعي والحيواني وتصنيع وتسويق المنتجات الزراعية والحيوانية، وتنتج القمح، والبطاطس، والبصل، والفاكهة، والأعلاف، والعسل، والذرة الصفراء، والزيتون بما في ذلك زيت الزيتون، بحسب ملفها على البورصة السعودية.



(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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