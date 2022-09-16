رفعت سالك للتعرفة المرورية في دبي المملوكة لحكومة دبي، نسبة الأسهم المطروحة للاكتتاب العام من 20% إلى 24.9% من رأسمالها تلبية للطلب المرتفع على الأسهم وتغطية الاكتتاب من كافة الشرائح، وفقا لبيان من الشركة يوم الجمعة.

وكانت سالك، طرحت 1.5 مليار سهم للاكتتاب، لكنها رفعت عدد الأسهم إلى 1.87 مليار سهم، بسعر 2 درهم للسهم الواحد.

وستحتفظ حكومة دبي بنسبة ملكية 75.1% من سالك بعد الطرح، فيما ستبقى فترة الطرح كما هي لتنتهي في 21 سبتمبر 2022 على أن يبدأ تداول السهم يوم 29 سبتمبر.

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سالك للتعرفة المرورية في دبي تطرح 20% من أسهمها للاكتتاب العام



(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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